BİST 100 hisselerinin teknik analizi (26.11.2017)
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103,000 DESTEĞİ ÜZERİNDE KALABİLİR.
ABD’de devam eden Zarrab davası ve bunun Türk bankaları üzerinde yaratacağı risk algısı, dolar/TL’de 3,98’lerin görülmesine neden olurken, BİST 100’ü de 103,016 seviyesine dek geri çekilmeye zorladı.
TC Merkez Bankasının dövizin ateşini düşürmek için uygulamaya koyduğu, TL uzlaşmalı ileri vadeli döviz ihaleleri ve fonlamanın tamamını geç likitide penceresine kaydırmasıyla, dolar kısa vadede durulmuş gibi görünüyor. Ayrıca FİTCH bir taraftan Türkiye’nin büyüme öngörüsünü düşürürken, diğer taraftan da Türk Bankalarının büyük cezalarla karşılaşabileceği ve notlarının düşebileceği uyarısında bulundu.
Bu haber akışının etkisinde kalan BİST 100 de haftayı %1,60 düşüşle 104,539 puandan kapattı. 20 günlük bolinger bandın desteğini test etmesine rağmen BİST 100 kendini 100 günlük ortalamanın üstüne atamadı.
Kısa vadeli göstergelerden MACD ve RSI aşırı satım bölgelerine doğru geri çekilmeye devam ederken, EOM, Stochastic ve CCI aşırı satım bölgelerinden toparlanma çabasında görünüyor. Önümüzdeki hafta çok beklenmedik bir gelişme olmazsa 103,000 desteğinin üzerinde tutunabilecek olan endekste, ilk destekler 104,000 ve 103,000’de iken dirençler 106,000 ve 107,000’de bulunuyor.
AKBANK
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hisse 8.87 seviyesindeki güçlü desteğinde. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda 8.45 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 8.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 9.65 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.45-7.38
Satım aralığı: 9.65-10.50
Yabancı Payı (%) : 63.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇTE ZORLANDI
4.7-5.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. Sıkışma yaşadığı gözlenen hissede satış baskısı sürmesi halinde 4.42 seviyesine gerileyebilir. İşlem hacmindeki değişim önemli. Alçalan kanalda hareket ediyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.42-4.38
Satım aralığı: 5.60-6.35
Yabancı Payı (%) : 45.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
OTOKAR
SIKIŞIYOR
134.00 seviyesinden gelen kar satışlarıyla gerilemeye başlayan hisse haftayı 115.60-124.50 aralığında sıkışarak geçirdi. 115.70-115.50 aralığının altına kayması halinde sıkışma satış baskısına dönebilir. Senedin ilk desteği 107.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 121.00 seviyesinde bulunuyor.
Alım aralığı : 107.00-104.00
Satım aralığı: 121.00-124.00
Yabancı Payı (%) : 12.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan azaldı.
PEGASUS
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 24.38 seviyesindeki desteğinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 27.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımlar güçlenebilir. İlk destek 24.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 24.38-22.10
Satım aralığı: 28.00-29.00
Yabancı Payı (%) : 26.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.81 puan arttı.
PETKİM
ORTALAMALARDA
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.31 seviyesindeki desteğinde tutunduğu gözleniyor. Ortalamalarda hareket eden hissede 6.51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.38 seviyesindeki desteğin test edilmesi beklenebilir. 6.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.60 seviyesinde bulunuyor.
Alım aralığı : 6.38-6.33
Satım aralığı: 6.60-6.78
Yabancı Payı (%) : 49.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.10 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 10.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.70-9.10
Satım aralığı: 10.90-11.10
Yabancı Payı (%) : 69.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
ŞİŞE CAM
ORTALAMALARDA
Ortalamalarda hareket ediyor. 4.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.43 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.32 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.54 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.32-4.25
Satım aralığı: 4.54-4.64
Yabancı Payı (%) : 42.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 10.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.85-8.45
Satım aralığı: 10.20-11.20
Yabancı Payı (%) : 78.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 17.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 18.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.00-17.80
Satım aralığı: 19.10-19.30
Yabancı Payı (%) : 67.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
YÜKSELEN KANALDA
13.98 – 15.5 aralığında hareket eden hisse 14.76 seviyesinin altında kapanışlarda 14.40 seviyesindeki yükselen kanal desteğini test edebilir. 14.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.10-12.90
Satım aralığı: 15.20-16.10
Yabancı Payı (%) : 71.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
İZLENMELİ
31.92 – 33.86 aralığında hareket eden hisse 33 seviyesinin altında kapanışlarda 32.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 34.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 32.50-31.25
Satım aralığı: 33.25-34.25
Yabancı Payı (%) : 78.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
TURKCELL
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 14.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.20-13.90 aralığındaki desteğini test edebilir. 14.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.50-12.95
Satım aralığı: 14.50-15.10
Yabancı Payı (%) : 88.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
129.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 123.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 124.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 130.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 118.00-110.00
Satım aralığı: 130.00-133.00
Yabancı Payı (%) : 76.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ALICILAR GÜÇLÜ
10.08 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde. 11.60 seviyesindeki direncin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 11.40 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.50-9.75
Satım aralığı: 12.40-12.60
Yabancı Payı (%) : 56.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 6.86 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
GÜÇ KAYBEDİYOR
5.81 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.23 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.55 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.23-5.20
Satım aralığı: 6.03-6.38
Yabancı Payı (%) : 71.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.38 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.38-5.33
Satım aralığı: 5.93-6.15
Yabancı Payı (%) : 84.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 4.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.84 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 4.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.44 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.84-3.38
Satım aralığı: 4.44-4.78
Yabancı Payı (%) : 50.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan azaldı.
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