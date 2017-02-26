BİST 100 hisselerinin teknik analizi (26.2.2017)
87.500-89.600 BÖLGESİNDEN ÇIKABİLİR
Üçüncü haftayı da 87.000-89.600 aralığındaki sıkışma bölgesinde geçiren BİST 100 endeksi, 88.258’den kapandı. Hafif yukarı eğimli üçgen görünümündeki sıkışma bölgesinin direnç çizgisi 89.600’lerden geçiyor. Üç haftalık yükselen destek çizgisi 87.500’lerde BİST 100’e destek sağlıyor.
BİST 100’ün bir türlü 90.000 direncini kıramadığı bu dönemde dolar/TL paritesi gerilemeye devam etti, 3,56 desteğini test ettikten sonra 3,59’lardan haftayı kapattı. Bunun BİST 100’e etkisi ise dolar bazında endeksin çıkışını sürdürmesi ve 25.000’i test etmesi oldu. Böylece dolar bazında BİST 100’ün getirisi son 1,5 ay için yüzde 26’ya ulaştı. TL bazında getiri de aralık 2016’dan bu yana (89.500 baz alındığında) yüzde 25’ler seviyesinde oluştu.
Daralan bolinger bandda 20 günlük ortalamada tutunduğu görülen BİST 100’ün bu hafta 87.500-89.600 bölgesinden çıkması beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerdeki satış baskısı ve azalan hacim yukarı yönde güçlü hareket olasılığını düşürürken, 87.500’deki destek çizgisinin olası şekilde aşağı kırılması halinde 86.300’lerde bolinger band desteği çalışacaktır.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.10 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.24 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.77 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.65-8.15
Satım aralığı: 8.85-9.40
Yabancı Payı (%) : 63.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 21.18 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 22.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 20.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.90-20.40
Satım aralığı: 22.00-22.20
Yabancı Payı (%) : 80.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan yükseldi.
BİM MAĞ.
DİRENÇTE ZORLANDI
52.1-53.95 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 52.45 seviyesinin altında kapanışlarda 50.50 seviyesine gerileyebilir. 53.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 53.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 50.50-49.75
Satım aralığı: 53.50-54.70
Yabancı Payı (%) : 62.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
COCA COLA İÇECEK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 37.44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 36.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 36.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 36.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 37.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 36.25-35.75
Satım aralığı: 37.50-38.50
Yabancı Payı (%) : 83.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 0.84 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 0.76 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 0.81 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.80-0.78
Satım aralığı: 0.83-0.84
Yabancı Payı (%) : 28.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 3.17 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.13 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.97 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 3.30 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.12-3.04
Satım aralığı: 3.14-3.20
Yabancı Payı (%) : 71.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
DİRENÇTE ZORLANDI
5.58-5.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.62 seviyesinin altında kapanışlarda 5.53 seviyesine gerileyebilir. 5.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.53-5.45
Satım aralığı: 5.75-6.03
Yabancı Payı (%) : 66.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.85-5.50
Satım aralığı: 6.00-6.33
Yabancı Payı (%) : 49.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
FORD OTOSAN
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 35.58 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 37.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 35.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 35.25-32.75
Satım aralığı: 37.75-39.75
Yabancı Payı (%) : 66.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.36 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
9.12 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 8.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8.69 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.25-8.10
Satım aralığı: 8.90-9.35
Yabancı Payı (%) : 74.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
Orta vadeli çıkış trendi devam ediyor. 6.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.18 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.18-5.65
Satım aralığı: 6.45-6.95
Yabancı Payı (%) : 68.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.23 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.27 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.23-1.20
Satım aralığı: 1.27-1.31
Yabancı Payı (%) : 15.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.21 puan azaldı.
OTOKAR
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 150.4 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 132.38 seviyesinde bulunurken ilk direnci 145.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 139.00-135.00
Satım aralığı: 145.00-148.30
Yabancı Payı (%) : 14.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.00 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.12 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.12-4.00
Satım aralığı: 4.36-4.56
Yabancı Payı (%) : 41.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
10.57 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.10-9.65
Satım aralığı: 10.40-10.80
Yabancı Payı (%) : 64.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
15.46-15.84 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.54 seviyesinin altında kapanışlarda 14.67 seviyesine gerileyebilir. 15.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.70 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.40-15.00
Satım aralığı: 15.70-16.30
Yabancı Payı (%) : 64.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
YÜKSELİŞTE
Güç topluyor. 26.58 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 27.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 26.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.25-25.00
Satım aralığı: 27.75-28.50
Yabancı Payı (%) : 79.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
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