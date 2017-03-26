BİST 100 hisselerinin teknik analizi (26.3.2017)
REFERANDUM ÖNCESİ BORSADA SIKIŞMA
Borsada sıkışma yaşanıyor. BİST 100 Endeksi hafta içerisinde en düşük 89.227 seviyesini görürken en yüksek 91.497 seviyesini gördü. Birkaç kez 90 bin seviyesinin üzerini deneyen ve bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışan endeksin hafta içerisinde 90 binin altına kaydığı ancak haftayı bu seviyenin üzerinde 90.383 seviyesinde tamamladığı gözlendi.
Geçtiğimiz hafta ABD’de sağlık yasa tasarısının görüşülmesinin ertelenmesi piyasada risk algısını artırdı. Bu da gelişmekte olan ülke para birimlerinde sınırlı da olsa zayıflamaya neden oldu. Ancak, ABD kaynaklı endişelerin kısa süreli olacağı düşüncesi haftanın son işlem gününde yeniden risk algısını artırdı. Endekste destek seviyesi 89.750’de bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece güçlü seyrini koruyacaktır.
Öte yandan yabancı paylarının yeninden yüzde 64 seviyenin üzerine çıkması dikkat çekiyor. Endeksin yukarı doğru hareketlerinde 90.500 izlenecek. Bu seviye hacimli aşılabilirse kademeli olarak 93.000’lere doğru bir hareketin başladığı görülebilir. Ancak destek seviyesine doğru gerileme yaşanırsa stop-loss’lar çalışabilir. Banka hisseleri endeksin hareketinde belirleyici olacaktır. Bu hisselerin direnç seviyelerindeki tepkileri takip edilebilir.
ARÇELİK
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
21.20 seviyesinden gelen alımlar yükseliş seyrinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 23.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 22.74 seviyesinin altına kayması halinde ise 21.80 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.80-21.00
Satım aralığı: 23.40-25.00
Yabancı Payı (%) : 80.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
55.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 60.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 57.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 55.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 55.00-53.50
Satım aralığı: 58.00-58.50
Yabancı Payı (%) : 63.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
COCA COLA İÇECEK
SATIŞ BASKISINDA
36.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 35.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 36.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 35.75-35.00
Satım aralığı: 36.50-37.00
Yabancı Payı (%) : 83.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
0.69 – 0.74 aralığında hareket eden hisse 0.71 seviyesinin altında kapanışlarda 0.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.72 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.70-0.64
Satım aralığı: 0.72-0.78
Yabancı Payı (%) : 27.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
3.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.12 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.00-2.92
Satım aralığı: 3.12-3.16
Yabancı Payı (%) : 70.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 5.96 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.03 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.03-5.85
Satım aralığı: 6.40-6.45
Yabancı Payı (%) : 67.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
6.24 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.97 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.70-5.55
Satım aralığı: 6.10-6.13
Yabancı Payı (%) : 48.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan azaldı.
FORD OTOSAN
SATICILAR HAKİM
38.44 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 35.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 36.78 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 35.25-35.00
Satım aralığı: 37.75-38.25
Yabancı Payı (%) : 68.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 9.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.93 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 9.40 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.85-8.60
Satım aralığı: 8.95-9.20
Yabancı Payı (%) : 67.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
6.49 – 6.72 aralığında hareket eden hisse 6.70 seviyesinin altında kapanışlarda 6.55 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.55-6.20
Satım aralığı: 6.83-7.08
Yabancı Payı (%) : 69.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
15.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 16.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.71 seviyesinin altına kayması halinde ise 15.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.30-15.10
Satım aralığı: 16.20-16.60
Yabancı Payı (%) : 79.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DÜŞÜŞTE
1.19 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 1.11 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 1.14 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.11-1.10
Satım aralığı: 1.17-1.21
Yabancı Payı (%) : 8.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
OTOKAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 125.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 113.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 121.2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 113.00-110.00
Satım aralığı: 130.00-135.00
Yabancı Payı (%) : 18.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan azaldı.
TURKCELL
DİRENÇTE ZORLANDI
12.47 seviyesindeki güçlü direncinde zorlandı. 12.10 seviyesinin altında kapanışlarda 11.80 seviyesine gerileyebilir. 12.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.81 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.80-11.50
Satım aralığı: 12.20-12.70
Yabancı Payı (%) : 90.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEĞİNDE TUTUNMALI
8.57 seviyesindeki ilk desteğini test edebilir. 9.28 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.57 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.83 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.50-8.05
Satım aralığı: 9.00-9.65
Yabancı Payı (%) : 66.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
91.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 87.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 88.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 89.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 87.00-84.50
Satım aralığı: 89.50-92.50
Yabancı Payı (%) : 77.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.43 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.72 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.40-5.15
Satım aralığı: 5.45-5.65
Yabancı Payı (%) : 85.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan azaldı.
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