BİST 100 hisselerinin teknik analizi (27.5.2018)
YATAY KANAL DİRENCİ 103,700’DE.
Hafta içinde dolar/TL paritesi 4,49’ları görerek tarihi bir seviyeyi test etti. TCMB’dan Çarşamba günü gelen 3 puanlık faiz artışı ile 4,54’lere gerileyen paritede en azından hızlı ataklar sönümlenmiş oldu. Merkez bankası faiz adımının arkasından TL uzlaşmalı ihale miktarını artırarak ve reeskont kredilerinde dolar kurunu 4,20’ye sabitleyerek piyasayı rahatlattı. Cuma günü 4,72’lerden kapanan dolar/TL paritesinde haftalık değer artışı yaklaşık %8 oldu.
Dolardaki bu hızlı hareketler sırasında BİST 100 ilginç bir şekilde 100,500-103,700 aralığında yatay hareket etti. 103,200 puandan kapatan BİST 100’de haftalık değer artışı %0,77 oldu. Bu arada yabancı takası artarak %64,62’ye ulaştı. BİST 100’de kısa vadeli göstergelerde geçen hafta başlayan ‘al’ sinyalleri devam ediyor. Daralan bolinger band içinde 20 günlük ortalamanın üstünde kapanan BİST 100’de 103,700’ün yukarı kırılması halinde yatay hareket genişliği kadar yukarıya atak beklenebilir.
Bu da yaklaşık 106,000’lere doğru bir hareket potansiyeli olduğunu gösteriyor. Zirvedeki işlem hacmine göre daralan bir hacim gözlense de muhtemelen 103,700’ün yukarı kırılması ile hacimde de artış izlenecektir. Önümüzdeki hafta çok beklenmeyen bir gelişme olmaz ise yukarı yönlü bir hareketlilik izlenecek olan BİST 100’de destekler 102,200 ve 101,200’de iken dirençler 103,700 ve 105,000’de bulunuyor.
AKBANK
İZLENMELİ
8.39 – 8.87 aralığında hareket eden hisse 8.61 seviyesinin altında kapanışlarda 8.45 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.45-8.05
Satım aralığı: 8.75-9.00
Yabancı Payı (%) : 63.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
16.19-17.07 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.55 seviyesinin altında kapanışlarda 16.00 seviyesine gerileyebilir. 16.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 17.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.00-15.80
Satım aralığı: 17.10-17.40
Yabancı Payı (%) : 66.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
72.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 69.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 70.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 72.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 69.50-69.00
Satım aralığı: 72.00-72.50
Yabancı Payı (%) : 63.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
0.94 – 1.03 aralığında hareket eden hisse 0.97 seviyesinin altında kapanışlarda 0.91 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.99 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.96-0.87
Satım aralığı: 0.99-1.08
Yabancı Payı (%) : 23.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 2.34 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.17 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.28 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.17-2.12
Satım aralığı: 2.42-2.47
Yabancı Payı (%) : 54.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 11.26 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 11.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 12.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.00-10.80
Satım aralığı: 12.60-13.10
Yabancı Payı (%) : 49.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.63 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
8.85 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 9.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 9.28 seviyesinin altına kayması halinde ise 8.85 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.85-8.70
Satım aralığı: 9.90-10.10
Yabancı Payı (%) : 71.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
ALIMLAR DEVAM ETMELİ
6.14 – 6.45 aralığında hareket eden hisse 6.3 seviyesinin altında kapanışlarda 6.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.10-5.95
Satım aralığı: 6.43-6.45
Yabancı Payı (%) : 67.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
ALICILAR HAKİM
13.36 – 14.27 aralığında hareket eden hisse 14.11 seviyesinin altında kapanışlarda 12.95 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.60-13.00
Satım aralığı: 14.90-15.20
Yabancı Payı (%) : 78.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan azaldı.
KOZA ALTIN
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Yükseliş seyrinde. 44.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 53.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 49.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 44.50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 44.50-44.25
Satım aralığı: 53.00-56.50
Yabancı Payı (%) : 32.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.76 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇTE ZORLANDI
4.71-5.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.84 seviyesinin altında kapanışlarda 4.60 seviyesine gerileyebilir. 4.84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.60-4.24
Satım aralığı: 5.20-5.23
Yabancı Payı (%) : 59.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.4.96 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.14 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.14-3.86
Satım aralığı: 5.45-6.65
Yabancı Payı (%) : 38.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.25 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 10 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.55 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.68 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.55-9.45
Satım aralığı: 9.80-10.00
Yabancı Payı (%) : 70.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
SODA SANAYİİ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.27 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.54 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.20-4.90
Satım aralığı: 5.75-6.33
Yabancı Payı (%) : 49.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 21.76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 21.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.10-20.20
Satım aralığı: 21.90-23.20
Yabancı Payı (%) : 72.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 14.95 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.20-14.50
Satım aralığı: 15.60-16.30
Yabancı Payı (%) : 70.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.21 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇTE ZORLANDI
23.12-24.34 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.96 seviyesinin altında kapanışlarda 23.70 seviyesine gerileyebilir. 24.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.70-22.50
Satım aralığı: 24.20-25.50
Yabancı Payı (%) : 72.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.47 puan azaldı.
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