BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.8.2017)
*Grafikleri görmek için görsellere tıklayın.
DOLAR/TL’DE DÜŞÜŞ YABANCILARA YARAR
Devam eden Jakson Hole toplantılarında konuşan Yellen’ın para politikalarından bahsetmemesi, piyasalar tarafından FED’in Aralık ayına kadar faiz artışı veya tahvil geri alım programı hakkında herhangi bir hamle yapmayacağı yönünde yorumlanınca, dolar endeksi değer kaybetti.
Euro/dolar paritesi 1,1880’lere fırlarken, altın 1,290’lara ulaştı. Yılbaşından beri çok katı duran ve 3,50’nin altına bir türlü inmeyen dolar/TL’de ilk kez bugün 3,45 görüldü. Böylece BİST 100 endeksi de dolar bazında değer kazanmış oldu. Kasım 2016’dan beri sürekli pozisyon artıran ve yüzde 65,97’ye ulaşan yabancı takas oranı dolar/TL’nin düşüşünden en çok yabancı yatırımcıların faydalanacağını gösteriyor.
Dolar bazında Mayıs 2015’ten beri ilk kez 31,920’yi gören BİST 100’de TL bazında 11,000 direnci halen kırılamadı. Borsada geçen hafta yaşanan rekor işlem hacminden sonra giderek daralan bir hacim gözleniyor.
Önümüzdeki haftanın bayram tatili nedeniyle kısa sürecek olması, dar hacimle sert hareketler yaşanmasına neden olabilir. Dolar/TL’de olası şekilde aşağı hareketin devam etmesi ise BİST 100’de desteklere doğru geri çekilmeleri gündeme getirebilir. Önümüzdeki hafta BİST 100’de destekler 108.400 ve 106.000’de iken dirençler 110.000 ve 112.000 seviyesinde.
AKBANK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
10.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.45 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.10-10.00
Satım aralığı: 10.90-11.40
Yabancı Payı (%) : 63.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
ARÇELİK
ORTALAMALAR İZLENMELİ
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 24.72 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 24.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 24.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 25.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.90-23.70
Satım aralığı: 24.70-25.50
Yabancı Payı (%) : 79.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan azaldı.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Kısa vadede yatay seyrettiği görülüyor. 27.24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 26.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 27.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.75-24.50
Satım aralığı: 27.00-28.75
Yabancı Payı (%) : 38.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 72.1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 79.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 70.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 70.50-69.80
Satım aralığı: 76.00-77.00
Yabancı Payı (%) : 64.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT.
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.87 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.72-4.58
Satım aralığı: 4.78-4.94
Yabancı Payı (%) : 10.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
0.78 ÜZERİNDE TUTUNABİLİR
Güç kaybediyor. 0.84 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 0.78 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 0.81 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.78-0.76
Satım aralığı: 0.85-0.86
Yabancı Payı (%) : 28.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
EMLAK GYO SIKIŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 2.99 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.82 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 3.06 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.82-2.62
Satım aralığı: 3.06-3.16
Yabancı Payı (%) : 65.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.98 puan azaldı.
ENKA
İNŞAAT DESTEKLERİNDE
Hissede alıcılar ve satıcılarda kararsızlık hakim. 5.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.59 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.30-5.25
Satım aralığı: 5.33-5.35
Yabancı Payı (%) : 67.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
ERDEMİR YÜKSELİŞTE
Güç topluyor. 7.71 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.45 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.95-7.50
Satım aralığı: 8.05-8.45
Yabancı Payı (%) : 49.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
GARANTİ BANKASI ZİRVESİNDE
10.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 11.30 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.95 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.60-10.30
Satım aralığı: 11.30-11.40
Yabancı Payı (%) : 69.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.
T. HALK BANKASI ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 14.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.50-14.10
Satım aralığı: 15.80-16.00
Yabancı Payı (%) : 84.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEĞİNİN KALMALI
7.43 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.95 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.64 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.43 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.43-7.23
Satım aralığı: 7.95-8.25
Yabancı Payı (%) : 73.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 17.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 17.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.10-16.70
Satım aralığı: 17.90-18.00
Yabancı Payı (%) : 80.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
KOZA ALTIN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 32.92 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 29.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 31.26 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 29.50-27.50
Satım aralığı: 32.75-37.25
Yabancı Payı (%) : 51.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.83 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
2.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.12 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.47 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.12-1.95
Satım aralığı: 2.38-2.48
Yabancı Payı (%) : 33.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.65 puan arttı.
OTOKAR
İZLENMELİ
112.4 – 118 aralığında hareket eden hisse 114.9 seviyesinin altında kapanışlarda 110.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 114.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 118.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 110.00-104.00
Satım aralığı: 118.00-120.00
Yabancı Payı (%) : 12.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan yükseldi.
PETKİM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 6.12 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.48 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.20-6.10
Satım aralığı: 6.48-6.60
Yabancı Payı (%) : 43.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.55 puan arttı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?