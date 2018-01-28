BİST 100 hisselerinin teknik analizi (28.1.2018)
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İÇİÇE GEÇMİŞ TERS OMUZ-BAŞ-OMUZ FORMASYONLARININ İKİSİ TAMAMLANDI.
Hafta içinde Draghi’nin konuşmasıyla kendini 1,25’in üstüne atan Euro/dolar paritesi dolar endeksinin de 88,25’lere geri çekilmesine neden oldu.
Dolar/TL’nin de 3,72’lere gerilemesini sağlayan dolardaki bu zayıflama BİST 100’ün yukarı hareketinin bir kısmını desteklemiş oldu. Ancak BİST 100’de asıl etki bankacılık hisselerindeki hareketten geldi. ABD’de devam eden Halkbank davası nedeniyle bankacılık kesiminin üzerinde olan baskı yavaş yavaş azalıyor.
Teknik analiz açısından ise çok az rastlanan bir formasyon oluşumu bu hafta yavaş yavaş tamamlanmaya doğru gidiyor. Üstat Ahmet Mergen’in teknik analiz literatürüne hediye ettiği ‘matruşka’ terimi tam da bu hafta dolar bazında BİST 100 endeksinde güzel bir örnek oluşturdu.
Dolar bazında uzun vadede oluşumu izlenen ters omuz-baş-omuz görünümünün sağ omuzun oluşumunda tekrar bir ters omuz-baş-omuz ve onun da sağ omuzunda 30 dk grafiklerde bir ters omuz-baş-omuz daha. İçiçe geçmiş 3 adet ters omuz-baş-omuzdan oluşan bu matruşka’nın 30 dakikalık olanı Salı günü tamamlandı. Cuma günü gelen atakla da sağ omuzdaki ters omuz-baş-omuz görünümü tamamlanmış oldu. Muhtemeldir iki önümüzdeki haftalarda dolar bazında 32,800 geçilirse ana TOBO da tamamlanmış olacak.
KOZA MADENCİLİK
İZLENMELİ
5.93 – 6.21 aralığında hareket eden hisse 6.03 seviyesinin altında kapanışlarda 5.83 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.83-5.75
Satım aralığı: 6.25-6.55
Yabancı Payı (%) : 40.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
OTOKAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 116.00 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 125.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 134.00 seviyesine yönelebilir. 125.2 seviyesinin altında kapanışlarda 114.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 114.00-111.00
Satım aralığı: 142.00-160.00
Yabancı Payı (%) : 11.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan azaldı.
PEGASUS
SATICILAR HAKİM
32.32-34.2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 32.48 seviyesinin altında kapanışlarda 31.25 seviyesine gerileyebilir. 34.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 34.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 31.25-31.25
Satım aralığı: 34.25-35.25
Yabancı Payı (%) : 32.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan azaldı.
PETKİM
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
7.85 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.97 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.85 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.85-7.33
Satım aralığı: 8.10-8.65
Yabancı Payı (%) : 51.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE KALMALI
11.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 12.08 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 11.41 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.20-10.80
Satım aralığı: 11.50-11.70
Yabancı Payı (%) : 68.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
ŞEKERBANK
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 1.71 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 1.81 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.93 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.74 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.74-1.59
Satım aralığı: 1.93-2.03
Yabancı Payı (%) : 11.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.
ŞİŞE CAM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 4.91 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.17 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.33 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.88 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.88-4.56
Satım aralığı: 5.33-5.53
Yabancı Payı (%) : 43.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 9.99 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 10.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 11.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.10-10.00
Satım aralığı: 11.10-11.40
Yabancı Payı (%) : 75.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 21.58 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 23.73 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.00-21.00
Satım aralığı: 22.60-23.50
Yabancı Payı (%) : 70.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.08 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 15.58 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.80-15.70
Satım aralığı: 16.30-16.40
Yabancı Payı (%) : 70.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
GÜÇ KAYBEDİYOR
33.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 31.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 32.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 31.50-30.50
Satım aralığı: 32.50-32.75
Yabancı Payı (%) : 76.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
TURKCELL
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 15.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 16.44 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 17.30 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.30-14.80
Satım aralığı: 17.30-17.80
Yabancı Payı (%) : 89.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.18 puan arttı.
TÜPRAŞ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 118.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 112.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 114.7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 112.00-110.00
Satım aralığı: 119.00-124.00
Yabancı Payı (%) : 74.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 15.08 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.10-14.10
Satım aralığı: 15.60-16.90
Yabancı Payı (%) : 63.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 6.16 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.35 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.35-6.13
Satım aralığı: 6.60-6.73
Yabancı Payı (%) : 72.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
ALICILAR GÜÇLÜ
6.95 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 8.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 7.57 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.93 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.93-6.38
Satım aralığı: 8.00-8.20
Yabancı Payı (%) : 84.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
ATAKTA
4.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 4.78 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 4.44 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.44-4.28
Satım aralığı: 5.28-5.63
Yabancı Payı (%) : 50.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.
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