BİST 100 hisselerinin teknik analizi (28.10.2018)
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BORSADA DESTEK ARAYIŞI
Borsa İstanbul satış baskısı ile destek seviyelerine geri çekiliyor. Küresel borsalarda yaşanan geri çekilmeler BIST 100 endeksine de yansıyor. BIST 100 endeksi haftayı yüzde 6,13 oranında düşüşle 90,542 seviyesinden tamamladı. Ekim ayının ortasında 99 bin seviyesinin üzerine çıkarak 100 bini zorlayan endeks yaşanan satış dalgası sonrasında 10 günde yüzde 8’den fazla değer kaybetmiş oldu.
5,20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının da altında bulunan BIST 100 endeksinde düşüşün devamı halinde 90 bin destek seviyesi oldukça önem arz ediyor. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 88 ve 86 bin destekleri söz konusu. Yaşanabilecek olası yukarı yünlü hareketlerde ise 92 ve 94 bin dirençleri takip edilecek. Dolar kuru TCMB’nin faizi artırmamasına rağmen gerileyerek 5,70 TL seviyelerinden 5,63 TL seviyelerine kadar geri çekildi.
Euro/TL ise 6,50 TL seviyelerinden 6,44 TL seviyelerine kadar geri çekildi. Yapılan anketlerde merkez bankasının faizleri artırması beklenmiyordu. Bir önceki faiz toplantısında gerçekleştirilen 625 baz puanlık yükseliş sonrasında kurda yaşanan gerileme bu toplantıda merkezin elini rahatlattı.
Merkez bankası Ekim enflasyonunu öngörerek önümüzdeki toplantıda gerekirse bir aksiyon alacaktır. Yabancıların borsadaki payı 0,24 puan yükselerek 62,93 olarak gerçekleşirken 2 yıllık tahvil faizi ise 25,17 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
DESTEK SEVİYELERİ İZLENMELİ
7.28 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6.39 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.25-4.40
Satım aralığı: 7.18-7.60
Yabancı Payı (%) : 60.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 13.63 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.40-13.30
Satım aralığı: 15.30-16.20
Yabancı Payı (%) : 56.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.
ASELSAN
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 24.82 seviyesinin altındaki kapanışlar, 23.20 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 24.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 26.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.20-20.50
Satım aralığı: 26.50-28.25
Yabancı Payı (%) : 31.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.08 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.1.22 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.09 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.09-1.05
Satım aralığı: 1.18-1.19
Yabancı Payı (%) : 27.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETİ DEVAM EDİYOR
10.29 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 8.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 8.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 10.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.30-8.00
Satım aralığı: 10.50-10.90
Yabancı Payı (%) : 49.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEK SEVİYELERİNDE
Çıkış için güç arayışı seyrinde olduğu gözleniyor. 3.93 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.72 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.12 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.72-3.38
Satım aralığı: 4.12-4.28
Yabancı Payı (%) : 55.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 2.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.34 seviyesine doğru gerileyebilir. 2.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.72 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.34-2.02
Satım aralığı: 3.72-4.04
Yabancı Payı (%) : 38.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.97 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DİRENÇTE ZORLANDI
46.56-50 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 47.76 seviyesinin altında kapanışlarda 45.75 seviyesine gerileyebilir. 50.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 50.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 45.75-43.75
Satım aralığı: 50.00-50.50
Yabancı Payı (%) : 41.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
PEGASUS
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 22.64 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 19.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 21.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.80-19.30
Satım aralığı: 23.70-25.00
Yabancı Payı (%) : 21.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.34 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.78 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.48 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.78-6.30
Satım aralığı: 7.48-7.55
Yabancı Payı (%) : 68.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 6.13 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.35-6.23
Satım aralığı: 7.70-8.45
Yabancı Payı (%) : 49.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.64 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
7.33 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.03-3.98
Satım aralığı: 7.28-7.90
Yabancı Payı (%) : 54.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.07 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DÜŞÜŞTE
21.7 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 18.57 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 18.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 21.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.80-13.70
Satım aralığı: 21.60-21.90
Yabancı Payı (%) : 79.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TURKCELL
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 10.26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 11.74 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 13.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.48 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.00-10.90
Satım aralığı: 13.20-14.70
Yabancı Payı (%) : 87.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 16.41 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 14.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.40-13.80
Satım aralığı: 16.90-17.20
Yabancı Payı (%) : 59.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.14-3.04
Satım aralığı: 3.50-3.58
Yabancı Payı (%) : 31.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.50 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
3.86 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.36 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 3.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.90-2.40
Satım aralığı: 3.62-3.76
Yabancı Payı (%) : 62.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.80 puan azaldı.
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