BİST 100 hisselerinin teknik analizi (28.5.2017)
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BİST 100 REKOR SONRASI SAKİNLEŞTİ
Haftaya yeni rekorlar ile başlayan BİST 100 endeksi 98.794 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Haftayı 97.533 seviyesinden kapatan BİST 100’de haftalık değer artışı yüzde 2,51 seviyesine ulaştı. Koç ve Sabancı gruplarından gelen, beklenmeyen ortak satışları kâr realizasyonlarının başlamasına neden oldu. Bir taraftan toplu ortak satışları, piyasayı baskılarken, diğer taraftan uzun süredir kar dağıtmayan Turkcell’in 3 milyar liralık temettü dağıtım kararı yatırımcıları iştahlandırdı. Son tahlilde BİST 100’de her ne kadar kısa vadeli göstergeler yeni zirveyi onaylamıyorsa da kısa vadeli yükselen kanaldaki yukarı hareket devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda FED’in faiz artırma ve bilanço küçültmesi konusundaki gelişmeler borsaların en önemli yol göstericilerinden olacak. Muhtemelen haziran başından itibaren piyasalar FED’e daha fazla odaklanabilirler. İçeride 96.500’deki kısa vadeli yatay destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yukarı hareket potansiyeli devam eden BİST 100’de bu seviyenin olası şeklide aşağı yönde kırılması düzeltmenin zaman veya fiyat olarak uzamasına sebep olabilir.
ARÇELİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 23.44 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 24.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 25.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 23.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.70-22.90
Satım aralığı: 25.00-25.25
Yabancı Payı (%) : 80.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan azaldı.
ASELSAN
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 21.76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 21.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 21.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.90-18.80
Satım aralığı: 21.70-23.60
Yabancı Payı (%) : 38.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.88 puan düştü.
GARANTİ BANKASI
İZLENMELİ
9.52 – 9.94 aralığında hareket eden hisse 9.62 seviyesinin altında kapanışlarda 9.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.50-9.15
Satım aralığı: 9.70-9.95
Yabancı Payı (%) : 68.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 12.21 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 12.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 13.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.00-11.50
Satım aralığı: 13.10-13.20
Yabancı Payı (%) : 82.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.27 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.01 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.90-6.75
Satım aralığı: 7.05-7.23
Yabancı Payı (%) : 71.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan artış gösterdi.
KOÇ HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
17.18 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 15.10 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16.05 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.10-14.30
Satım aralığı: 16.60-16.70
Yabancı Payı (%) : 80.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
Güç kaybediyor. 1.69 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.44 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 1.56 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.44-1.29
Satım aralığı: 1.73-1.74
Yabancı Payı (%) : 21.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.37 puan yükseldi.
OTOKAR
DİRENÇTE ZORLANDI
126.00-130.90 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 126.30 seviyesinin altında kapanışlarda 122.00 seviyesine gerileyebilir. 126.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 132.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 122.00-118.00
Satım aralığı: 132.00-136.50
Yabancı Payı (%) : 11.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan azaldı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.69 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.35-4.94
Satım aralığı: 5.78-6.03
Yabancı Payı (%) : 44.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.86 puan düştü.
Haftayı primsiz tamamladı. 11.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.70 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 11.34 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.40-10.30
Satım aralığı: 10.80-11.00
Yabancı Payı (%) : 64.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
T. ŞİŞE CAM
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Hareketlendiği gözleniyor. 4.60 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.58 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.58-4.36
Satım aralığı: 4.98-5.08
Yabancı Payı (%) : 42.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan yükseldi.
6.17 – 6.4 aralığında hareket eden hisse 6.27 seviyesinin altında kapanışlarda 6.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.15-6.05
Satım aralığı: 6.35-6.41
Yabancı Payı (%) : 52.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan azaldı.
Alıcılar güçleniyor. 16.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 17.24 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.80-15.10
Satım aralığı: 18.20-18.50
Yabancı Payı (%) : 66.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.97 puan arttı.
Hissede alımlar günçleniyor. 6.14 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.88 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.28 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.28-6.05
Satım aralığı: 6.88-7.05
Yabancı Payı (%) : 78.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
GERİ ÇEKİLEBİLİR
20.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 21.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 20.90 seviyesinin altına kayması halinde ise 20.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.30-19.00
Satım aralığı: 21.20-22.30
Yabancı Payı (%) : 31.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
VAKIFBANK
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 6.01 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 6.38 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.53 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.08 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.08-5.83
Satım aralığı: 6.53-6.65
Yabancı Payı (%) : 84.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.28 puan yükseldi.
YAPI VE KREDİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 4.36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.54 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.34 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.34-4.12
Satım aralığı: 4.54-4.66
Yabancı Payı (%) : 53.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.
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