BİST 100 hisselerinin teknik analizi (29.1 2017)
84.000 DİRENCİ KRİTİK EŞİK
2015 Şubat’ından gelen 84.000’deki alçalan direnci kırmaya dönük yapılan atakla 84.278 test edildi. Ancak bu seviyeden gelen kısa vadeli satışlarla sıkışan BİST 100 endeksi haftayı 83.827 puandan kapatarak yatırımcısına yüzde 0,92 getiri sağladı.
Piyasada not düşüşüne dair güçlü bir beklenti olması dolar/TL’de 3,90’ların bir kez daha test edilmesini sağladı. Teknik analiz açısından BİST 100’e bakıldığında işlem hacmindeki daralma bekleyiş havasının hakim olduğunu gösteriyor.
Momentum, RSI, Stochastic, CCI gibi kısa vadeli göstergeler aşırı alım bölgelerinden dönüş sinyalleri verirken MACD halen alımda. 84.000’den geçen alçalan trend yukarıdan baskı oluştururken aşağıda 82.000 güçlü desteğe dönüştü.
Yaklaşık bir aydır günlük düzeltmelerle 76.000’lerden başlayan çıkışını sürdüren BİST 100’de olası kâr satışları teknik düzeltmenin gerçekleşmesine de olanak verecek. Bu nedenle bu hafta 84.000 güçlü hacimle yukarıya kırılmazsa yatay görünümlü bir düzeltme hareketi beklenebilir. Olası şekilde 84.000’in geçilmesi ise yukarı yönlü hareketin devamını sağlayacaktır.
AKBANK
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 8.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.92 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 8.05 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.75-7.70
Satım aralığı: 8.05-8.20
Yabancı Payı (%) : 62.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
ARÇELİK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
21.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 24.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 22.74 seviyesinin altına kayması halinde ise 21.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.00-20.70
Satım aralığı: 24.00-25.00
Yabancı Payı (%) : 82.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
COCA COLA İÇECEK
DESTEKLERİNİ TEST EDEBİLİR
38.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 35.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 37.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 39.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 35.25-34.00
Satım aralığı: 39.75-40.75
Yabancı Payı (%) : 83.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 3.08 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.76 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.76-2.56
Satım aralığı: 3.06-3.16
Yabancı Payı (%) : 70.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 5.87 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.67 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.58-5.23
Satım aralığı: 5.75-6.10
Yabancı Payı (%) : 66.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
İZLENMELİ
5.54 – 5.77 aralığında hareket eden hisse 5.69 seviyesinin altında kapanışlarda 5.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.35-5.08
Satım aralığı: 5.90-5.98
Yabancı Payı (%) : 49.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
T. HALK BANKASI
KARARSIZLIK HAKİM
Hareket marjı dar. 10.86 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 10.70 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.00-9.50
Satım aralığı: 11.05-11.30
Yabancı Payı (%) : 78.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 14.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 14.92 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.80-13.30
Satım aralığı: 15.60-15.70
Yabancı Payı (%) : 79.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.92 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.92-3.74
Satım aralığı: 4.20-4.24
Yabancı Payı (%) : 42.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
ORTALAMALARININ ÜSTÜNDE
9.35 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 9.84 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.35 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.35-9.10
Satım aralığı: 10.10-10.30
Yabancı Payı (%) : 64.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.86 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.04 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.86-3.64
Satım aralığı: 4.04-4.20
Yabancı Payı (%) : 43.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
5.63 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.15 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.95 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.63 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.63-5.18
Satım aralığı: 6.15-6.48
Yabancı Payı (%) : 51.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan arttı.
TURKCELL
YÜKSELİŞTE
Hareketlendiği gözleniyor. 10.72 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 10.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 11.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.30-9.75
Satım aralığı: 11.80-11.90
Yabancı Payı (%) : 90.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
ALICILAR HAKİM
24.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 26.75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 25.84 seviyesinin altına kayması halinde ise 24.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.50-23.50
Satım aralığı: 26.75-26.75
Yabancı Payı (%) : 79.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
TÜPRAŞ
ZİRVESİNDE
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 76.65 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 81.05 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 85.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 74.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 74.50-71.50
Satım aralığı: 85.00-85.50
Yabancı Payı (%) : 75.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.57 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.48-4.38
Satım aralığı: 4.90-5.00
Yabancı Payı (%) : 79.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.24 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.57 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.44 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.44-3.38
Satım aralığı: 3.62-3.64
Yabancı Payı (%) : 47.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
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