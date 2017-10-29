BİST 100 hisselerinin teknik analizi (29.10.2017)
Grafikleri görmek için görsellere tıklayın.
BİST 100 GÜÇLÜ DURUŞUNU KORUYOR.
ABD ile vize krizi atlatıldı derken bu kez de Almanya’nın Türkiye’ye verilecek kredilerde sınırlamaya gideceği haberleri dolar/TL’de 3,84’lerin test edilmesine neden oldu. Diğer taraftan gerek FED’in başına kimin geçeceği tartışmaları, gerek AMB’den gelen güvercin açıklamalar doları güçlendirirken, Euroyu zayıflattı.
Doların uluslararası piyasalarda güçlenmesi TL’de aşırı değer kaybı getirdi. Önümüzdeki haftalarda dolar endeksinin 97’lere doğru hareketini sürdürme olasılığı TL’de değer kaybı olmasa bile mevcut seviyelerdeki hareketini sürdürebileceğini gösteriyor.
BİST 100 tarafına bakıldığında 107,884 puandan gerçekleşen kapanış geçen haftaya göre %0,56 değer kaybı anlamına geliyor. Yabancı takası temmuzda gördüğü %66,08 oranından %65,21’e geri çekildi. Kısa vadeli göstergelerden MACD ‘al’ sinyalini korurken, RSI, Stochastic,CCI, momentum gibi göstergeler kararsız bölgelerde yönsüz hareketlerini sürdürüyor.
BİST 100, 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde kalma çabasıyla da yukarı hareket potansiyelini koruyor. TL’de yaşanan aşırı değer kaybına karşı güçlü duruşunu koruyan BİST 100 endeksinde 109,400 ve 110,500’ler güçlü direnç olarak görünürken, 107,000 ve 106,000 güçlü destekler olarak çalışacaktır.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 9.87 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.05 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 9.59 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.50-9.25
Satım aralığı: 9.65-9.85
Yabancı Payı (%) : 63.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.45 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.34 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.34-4.32
Satım aralığı: 4.48-4.54
Yabancı Payı (%) : 29.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNABİLİR
Kararsızlık hakim. 8.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.51 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.30-8.05
Satım aralığı: 8.70-8.75
Yabancı Payı (%) : 48.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
T. HALK BANKASI
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 11.07 seviyesinin altındaki kapanışlar, 10.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 11.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.70 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.50-10.10
Satım aralığı: 11.70-12.80
Yabancı Payı (%) : 81.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
KARDEMİR (D)
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 2.72 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. Azalan işlem hacmi haftanın son günü yükseldi. Senedin ilk desteği 2.22 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.64 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.22-2.05
Satım aralığı: 2.64-2.68
Yabancı Payı (%) : 35.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
PETKİM
İZLENMELİ
6.27 – 6.49 aralığında hareket eden hisse 6.42 seviyesinin altında kapanışlarda 6.28 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.28-6.20
Satım aralığı: 6.42-6.50
Yabancı Payı (%) : 45.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.39 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.92 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.10-10.00
Satım aralığı: 10.40-10.50
Yabancı Payı (%) : 69.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
ŞİŞE CAM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 4.22 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.20-3.98
Satım aralığı: 4.62-5.08
Yabancı Payı (%) : 41.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
İZLENMELİ
17.67 – 18.98 aralığında hareket eden hisse 18.73 seviyesinin altında kapanışlarda 17.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.70-17.50
Satım aralığı:19.30-19.60
Yabancı Payı (%) : 67.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan azaldı.
TURKCELL
YÜKSELİYOR
Yılın zirvesini gördü. 14.34 seviyesinin altında kapanışlarda 13.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.40-12.80
Satım aralığı: 15.00-15.10
Yabancı Payı (%) : 87.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 9.74 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 10.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 9.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.35-8.75
Satım aralığı: 10.60-12.00
Yabancı Payı (%) : 45.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.13 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.40-12.10
Satım aralığı: 13.30-13.40
Yabancı Payı (%) : 71.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
30.36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 29.75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 30.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 31.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 29.75-29.25
Satım aralığı: 30.25-31.00
Yabancı Payı (%) : 78.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 6.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.83 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 6.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.65 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.83-5.53
Satım aralığı: 6.65-6.78
Yabancı Payı (%) : 73.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.02 puan azaldı.
TÜPRAŞ
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 129.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 139.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 127.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 127.00-122.00
Satım aralığı: 139.00-139.00
Yabancı Payı (%) : 77.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 6.48 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 5.73 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.73-5.65
Satım aralığı: 6.40-6.58
Yabancı Payı (%) : 86.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇTE ZORLANDI
4.36-4.49 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.40 seviyesinin altında kapanışlarda 4.15 seviyesine gerileyebilir. 4.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.44 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.36-4.32
Satım aralığı: 4.44-4.44
Yabancı Payı (%) : 49.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?