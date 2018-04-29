BİST 100 hisselerinin teknik analizi (29.4.2018)
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BORSADA YABANCI SATIŞLARI ETKİLİ
Borsa İstanbul’da endeks güçlenmekte zorlanıyor. Hisse senetlerinde yabancıların satışlarının devam etmesi nedeni ile BIST 100 Endeksi’nde aşağı eğimli bir seyir gözleniyor. 20 Nisan haftasında yabancılar Hisse Senetleri Piyasası’nda nette 147 milyon USD tutarında satış yaptı. BİST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 0.56 artışla, 107,614.27 puandan kapattı ise de endeks haftalık bazda yüzde 2.99 oranında değer kaybetti. En fazla değer kaybeden hisseler ise BIST 30 hisseleri. Bunun içerisinde de ağırlıklı olarak banka hisseleri geriliyor. Bu hisselerde satışların yoğunlaşmasının nedeni likit hisseler olmaları. Yabancılar seçim sürecine girilmesi ve makro ekonomik verilerdeki bozulma nedeni ile zaten bir süredir satış eğilimli bir seyir izliyordu. Küresel piyasalarda bozulmanın da yaşanması satışları artırdı. Önümüzdeki dönemde risk iştahı ve gelişmekte olan ülkelere para akışı borsanın yönünü belirleyecek. Yeni para girişi olmadığı sürece yukarı ataklar zayıf kalacaktır. Yeni para girişinin olması halinde borsa bir kez güçlü dirençlerini aşmayı deneyecek. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 26,500.76$ seviyesinde bulunuyor. Endekste ilk destek 106.600’de bulunurken ilk direnç ise 108.500’de bulunuyor.
AKBANK
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.9.47 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.35 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.35-8.20
Satım aralığı: 9.25-9.60
Yabancı Payı (%) : 63.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan azaldı.
ARÇELİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 16.36 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 18.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 16.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.40-15.40
Satım aralığı: 20.70-24.00
Yabancı Payı (%) : 66.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 27.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 26.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 27.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 25.50-24.80
Satım aralığı: 27.50-29.50
Yabancı Payı (%) : 27.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
KARASIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.98 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.21 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.98-0.95
Satım aralığı: 1.21-1.30
Yabancı Payı (%) : 25.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 2.51 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.38 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.42 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.40-2.38
Satım aralığı: 2.49-2.52
Yabancı Payı (%) : 54.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 10.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 11.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.65-8.65
Satım aralığı: 11.20-11.80
Yabancı Payı (%) : 48.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Orta vadeli düşüş kanalında hareket etmeye devam ediyor. 8.60 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.15-7.90
Satım aralığı: 9.00-9.20
Yabancı Payı (%) : 66.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.02 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.14.84 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.60-13.30
Satım aralığı: 15.10-16.00
Yabancı Payı (%) : 79.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DİRENÇTE ZORLANDI
5.95-6.34 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.13 seviyesinin altında kapanışlarda 5.81 seviyesine gerileyebilir. 6.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.46 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.10-5.98
Satım aralığı: 6.15-6.25
Yabancı Payı (%) : 36.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
PETKİM
ORTALAMALARININ ALTINDA
7.27-7.69 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.49 seviyesinin altında kapanışlarda 7.30 seviyesine gerileyebilir. 7.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.30-7.25
Satım aralığı: 7.75-7.85
Yabancı Payı (%) : 48.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
SODA SANAYİİ
İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.5.36 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.92 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.92-4.70
Satım aralığı: 5.20-5.25
Yabancı Payı (%) : 48.99
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DÜŞÜŞTE
25.9 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 23.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 23.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 25.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.80-18.40
Satım aralığı: 25.50-26.50
Yabancı Payı (%) : 73.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
14.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.00-13.80
Satım aralığı: 14.50-14.80
Yabancı Payı (%) : 87.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 16.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 17.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.50-12.48
Satım aralığı: 17.90-18.90
Yabancı Payı (%) : 73.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
İZLENMELİ
6.2 – 6.47 aralığında hareket eden hisse 6.44 seviyesinin altında kapanışlarda 6.35 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.53 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.35-6.23
Satım aralığı: 6.53-6.55
Yabancı Payı (%) : 75.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
108.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 104.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 106.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 110.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 104.00-102.00
Satım aralığı: 110.00-112.00
Yabancı Payı (%) : 74.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
ORTALAMALARININ ALTINDA
6.49 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.13 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.13-5.90
Satım aralığı: 6.40-6.70
Yabancı Payı (%) : 83.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
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