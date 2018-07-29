BİST 100 hisselerinin teknik analizi (29.7.2018)
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ENDEKS DÜŞÜŞ KANALI İÇİNDE HAREKET EDİYOR
TCMB 24 Temmuz’daki toplantısında faiz artırımına gitmeyerek faizleri sabit tuttu. Piyasadaki genel beklenti merkezin faizleri 100 baz puan artıracağı yönündeydi. Bu beklenti gerçekleşmeyince dolar TL kuru 4,74’lerden 4,93 seviyelerine kadar sert yükseliş yaptı. Piyasa merkezin faiz kararını sindirmiş ve dolar kuru normalleşmeye başlamıştı ki bu sefer de önce ABD Başkan Yardımcısı Pence’den ardından ABD Başkanı Trump’tan gelen “Rahip Brunson serbest bırakılmazsa ABD, Türkiye’ye yaptırımlar uygulayabilir” açıklamalarıyla doların ateşi tekrar yükseldi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda politika faizini sabit bırakırken, parasal genişleme programında da aylık 30 milyar Euro ile değişiklik yapmadı. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,60’lık yükselişle 95,584 puandan kapattı. BIST 100 Endeksi içerisinde hareket ettiği bollinger bandın orta bandına yakın bir seyir izlerken, endeks 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde, 50 günlük hareketli ortalamasının ise altında bulunuyor.
Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı için 96 bin ve 98 bin direnç seviyeleri yakından takip edilecek. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 94 bin ve 92 bin destek seviyeleri seviyelerinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 0,21 puan gerileyerek 61,36 olarak gerçekleşti. 2 yıllık tahvil faizi ise 20,41 seviyesinde.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 6.43 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 7.1 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 7.80 seviyesine yönelebilir. 7.10 seviyesinin altında kapanışlarda 6.63 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.63-6.40
Satım aralığı: 7.80-8.15
Yabancı Payı (%) : 60.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.40 puan azaldı.
ARÇELİK
İZLENMELİ
11.85 – 12.88 aralığında hareket eden hisse 12.59 seviyesinin altında kapanışlarda 11.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.60-11.20
Satım aralığı:13.30-14.90
Yabancı Payı (%) : 57.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.27 puan azaldı.
ASELSAN
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.29.16 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 25.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 28.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.25-24.20
Satım aralığı: 28.00-29.75
Yabancı Payı (%) : 24.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
73.5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 68.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 70.35 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 68.50-68.00
Satım aralığı: 72.50-74.00
Yabancı Payı (%) : 62.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
TREND İZLENMELİ
1.65 – 1.78 aralığında hareket eden hisse 1.72 seviyesinin altında kapanışlarda 1.63 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.79 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.63-1.59
Satım aralığı: 1.79-1.93
Yabancı Payı (%) : 56.71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 11.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 10.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.96 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.70-10.50
Satım aralığı: 11.20-11.80
Yabancı Payı (%) : 50.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
ALIMLAR ARTMALI
6.62 – 7.21 aralığında hareket eden hisse 7.01 seviyesinin altında kapanışlarda 6.53 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.53-6.35
Satım aralığı: 7.40-8.15
Yabancı Payı (%) : 66.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
T. HALK BANKASI
ALICILAR GÜÇLÜ
Hareketlendiği gözleniyor. 6.33 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.60-6.48
Satım aralığı: 7.03-7.25
Yabancı Payı (%) : 55.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
13.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 14.10 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 13.47 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.00-13.00
Satım aralığı: 14.10-14.50
Yabancı Payı (%) : 79.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
KOZA MADENCİLİK
İZLENMELİ
5.98 – 6.58 aralığında hareket eden hisse 6.15 seviyesinin altında kapanışlarda 6.03 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.03-5.43
Satım aralığı: 6.28-6.80
Yabancı Payı (%) : 31.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.44 puan azaldı.
KOZA ALTIN
ORTALAMALARINDA
40.5 – 43.9 aralığında hareket eden hisse 41.96 seviyesinin altında kapanışlarda 41.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 41.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 42.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 41.00-40.00
Satım aralığı: 42.50-43.00
Yabancı Payı (%) : 25.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 4.08 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.48 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.02 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.02-3.78
Satım aralığı: 4.48-4.72
Yabancı Payı (%) : 45.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.73 puan azaldı.
PEGASUS
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 26.98 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 29.2 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 31.00 seviyesine yönelebilir. 29.2 seviyesinin altında kapanışlarda 26.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.25-25.50
Satım aralığı: 31.00-32.50
Yabancı Payı (%) : 32.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.61 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
HACİMLİ ÇIKIYOR
30.6 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 30.6 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 34.00 seviyesini test edebilir. 30.6 seviyesinin altına kayması halinde 24.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.90-23.20
Satım aralığı: 34.00-35.25
Yabancı Payı (%) : 75.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan azaldı.
TURKCELL
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 11.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 12.42 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 14.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 11.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.30-10.30
Satım aralığı: 14.20-16.40
Yabancı Payı (%) : 88.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
15.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 18.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 16.7 seviyesinin altına kayması halinde ise 15.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.20-14.90
Satım aralığı: 18.00-19.10
Yabancı Payı (%) : 55.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.74 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.74-3.56
Satım aralığı: 4.36-4.90
Yabancı Payı (%) : 76.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.52 puan azaldı.
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