BİST 100 hisselerinin teknik analizi (3.6.2018)
98,000 AŞAĞI KIRILMAMALI.
Bu hafta 4,40’lara doğru gerileyen dolar/TL borsaya da 106,000’lere bir atak yapma şansı verdi. Ancak gerek yurtdışındaki gelişmeler (İtalya’daki hükümet kurma çalışmaları, ABD’nin ticaret savaşlarını başlatması) gerekse de içeride seçim çalışmaları ve TCMB merkez bankasının sadeleşme adımları volatiliteyi artırdı. Bunların üzerine gelen Aselsan’ın halka arzı ve Cuma günü FİTCH’in bazı Türk Bankalarını negatif izlemeye aldığına dair haberler son üç gündür devam eden sert satışın nedeni olarak gösteriliyor. Özellikle faiz artışının bankalar üzerinde yaratacağı yük nedeniyle banka hisselerinde satışlar düşüşe öncülük ediyor. Dolar/TL tekrar 4,64’ü görürken, borsa mayıs başında test ettiği 98,000 seviyelerine geriledi. Haftalık kayıp %3,9’a ulaştı. İçeride seçim tarihi yaklaştıkça artan spekülasyonlar piyasaların sakinleşmesine engel oluyor. BİST 100’ün teknik analizine bakıldığında bolinger bandın tekrar genişlemeye başlaması hareketin aşağı doğru devam edebileceğinin ilk sinyallerinden iken, kısa vadeli göstergelerde izlenen satış baskısı da bunu teyid ediyor. Üstelik son iki günde yaşanan satışlarda işlem hacminde de artış gözleniyor. BİST 100’ün olası şekilde 98,000’i aşağı kırması 95,000’lere doğru bir hareket olasılığını artırıyor.
AKBANK
DÜŞÜŞTE
8.87 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 7.71 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 7.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 8.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.05-6.83
Satım aralığı: 8.40-8.85
Yabancı Payı (%) : 62.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan azaldı.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
16.22-17.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 16.35 seviyesinin altında kapanışlarda 15.60 seviyesine gerileyebilir. 16.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.60-15.40
Satım aralığı: 16.80-17.20
Yabancı Payı (%) : 66.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
GÜÇ KAYBEDİYOR
72.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 63.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 68.4 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 63.00-58.50
Satım aralığı: 71.50-73.00
Yabancı Payı (%) : 63.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 1.02 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 0.97 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.96 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 0.98 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.96-0.85
Satım aralığı: 0.98-1.10
Yabancı Payı (%) : 23.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZLENMELİ
10.54 – 11.98 aralığında hareket eden hisse 11.29 seviyesinin altında kapanışlarda 10.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.29 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.60-10.20
Satım aralığı: 11.90-12.10
Yabancı Payı (%) : 49.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.8.11 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.65 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.65-6.48
Satım aralığı: 8.05-8.40
Yabancı Payı (%) : 63.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.10 puan arttı.
KOZA ALTIN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 50.6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 45.25 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 47.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 45.25-45.25
Satım aralığı: 51.00-55.00
Yabancı Payı (%) : 31.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇTE ZORLANDI
4.4-5.11 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.78 seviyesinin altında kapanışlarda 4.54 seviyesine gerileyebilir. 4.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.54-4.32
Satım aralığı: 4.90-5.30
Yabancı Payı (%) : 58.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan azaldı.
PEGASUS
İZLENMELİ
25 – 28.46 aralığında hareket eden hisse 26.04 seviyesinin altında kapanışlarda 25.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 26.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 25.50-22.90
Satım aralığı: 26.75-30.25
Yabancı Payı (%) : 31.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.69 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 9.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.40-8.00
Satım aralığı: 9.75-9.95
Yabancı Payı (%) : 69.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
İZLENMELİ
5.08 – 5.43 aralığında hareket eden hisse 5.35 seviyesinin altında kapanışlarda 5.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.08-5.00
Satım aralığı: 5.50-5.60
Yabancı Payı (%) : 49.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
21.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 22.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 22.28 seviyesinin altına kayması halinde ise 21.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.60-20.80
Satım aralığı: 22.90-23.10
Yabancı Payı (%) : 73.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
TURKCELL
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 11.77 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.40 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 11.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.80 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.40-9.95
Satım aralığı: 12.80-13.80
Yabancı Payı (%) : 87.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
İZLENMELİ
14.84 – 15.79 aralığında hareket eden hisse 15.57 seviyesinin altında kapanışlarda 14.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 16.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.30-14.70
Satım aralığı: 16.00-16.10
Yabancı Payı (%) : 70.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 5.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.34 seviyesine doğru gerileyebilir. 5.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.53 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.34-3.52
Satım aralığı: 6.53-6.88
Yabancı Payı (%) : 75.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 103.7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 108.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 102.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 102.00-101.00
Satım aralığı: 108.00-109.00
Yabancı Payı (%) : 76.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DÜŞÜŞTE
5.99 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.72-4.46
Satım aralığı: 5.70-6.08
Yabancı Payı (%) :83.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
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