BIST 100 hisselerinin teknik analizi (3.9.2017)
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DESTEKLER 108.400 VE 106.000’DE
Yellen’in yaptığı toplantıda para politikalarından bahsetmemesi, piyasalar tarafından FED’in Aralık ayına kadar faiz artışı veya tahvil geri alım programı hakkında herhangi bir hamle yapmayacağı yönünde yorumlandı. Bu piyasa algısı nedeniyle dolar endeksi değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 1,1880’lere kadar çıkarken, altın 1,290’lara yükseldi. Yılbaşından beri 3,50’nin altına bir türlü inmeyen dolar/TL’de ilk kez bugün 3,45 görüldü. Böylece BİST 100 endeksi de dolar bazında değer kazandı. Kasım 2016’dan beri sürekli pozisyon artıran ve yüzde 65,97’ye ulaşan yabancı takas oranı dolar/TL’nin düşüşünden en çok yabancı yatırımcıların faydalanacağını gösteriyor. Dolar bazında Mayıs 2015’ten beri ilk kez 31,920’yi gören BİST 100’de TL bazında 11,000 direnci halen kırılamadı. Borsada yaşanan rekor işlem hacminden sonra hacmin daraldığı görülüyor. Bayram tatilinin ardından açılacak olan piyasalarda, kapalı olduğu zaman gerçekleşen gelişmelerin etkili olması beklenebilir. Dolar/TL’de olası şekilde aşağı hareketin devam etmesi ise BİST 100’de desteklere doğru geri çekilmeleri gündeme getirebilir. BİST 100’de destekler 108.400 ve 106.000’de iken dirençler 110.000 ve 112.000 seviyesinde.
PEGASUS
ATAKTA
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 26.14 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 28.24 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 30.00 seviyesine yönelebilir. 28.24 seviyesinin altında kapanışlarda 25.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.50-22.40
Satım aralığı: 30.00-32.00
Yabancı Payı (%) : 28.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.57 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 10.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 11.13 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 10.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.30-10.20
Satım aralığı: 10.60-10.80
Yabancı Payı (%) : 68.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
SASA POLYESTER
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 7.53 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 8.28 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.45 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.55 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.55-7.55
Satım aralığı: 9.45-10.30
Yabancı Payı (%) : 2.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
T.ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
4.29 – 4.45 aralığında hareket eden hisse 4.38 seviyesinin altında kapanışlarda 4.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.42 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.34-4.32
Satım aralığı: 4.42-4.44
Yabancı Payı (%) : 40.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DESTEKLERİNDE
5.19-5.37 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.22 seviyesinin altında kapanışlarda 5.00 seviyesine gerileyebilir. 5.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.45 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.00-4.84
Satım aralığı: 5.45-5.53
Yabancı Payı (%) : 55.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
20.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 22.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 21.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 20.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.50-20.30
Satım aralığı: 22.20-22.60
Yabancı Payı (%) : 69.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
TURKCELL
İZLENMELİ
12.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 13.06 seviyesinin altına kayması halinde ise 12.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.70-12.20
Satım aralığı: 13.20-13.60
Yabancı Payı (%) : 87.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 9.23 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.10-8.60
Satım aralığı: 9.95-10.20
Yabancı Payı (%) : 44.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
YÜKSELİŞTE
12.25 – 12.86 aralığında hareket eden hisse 12.62 seviyesinin altında kapanışlarda 12.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 13.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.00-10.40
Satım aralığı: 13.10-13.30
Yabancı Payı (%) : 71.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.04 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 32.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 31.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.86 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 31.50-30.50
Satım aralığı: 32.25-33.00
Yabancı Payı (%) : 78.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.03 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.98 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.98-6.70
Satım aralığı: 7.08-7.40
Yabancı Payı (%) : 76.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan azaldı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
114 – 117.1 aralığında hareket eden hisse 116.5 seviyesinin altında kapanışlarda 114.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 116.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 122.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 114.00-107.00
Satım aralığı: 117.00-123.00
Yabancı Payı (%) : 77.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
DİRENÇTE ZORLANDI
20.88-21.88 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20.88 seviyesinin altında kapanışlarda 19.70 seviyesine gerileyebilir. 20.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.70-18.80
Satım aralığı: 21.60-21.90
Yabancı Payı (%) : 32.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
VAKIFBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 6.95 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.23 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.05-6.90
Satım aralığı: 7.23-7.30
Yabancı Payı (%) : 87.10
Haftalık Değişim:
Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
VESTEL
YÜKSELİŞTE
7.95 – 8.45 aralığında hareket eden hisse 8.1 seviyesinin altında kapanışlarda 7.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.43-7.15
Satım aralığı: 8.80-9.20
Yabancı Payı (%) : 11.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.98 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANKASI
ATAKTA
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 4.22 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.55 seviyesindeki dirence yönelebilir. 4.71 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.22 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.22-3.82
Satım aralığı: 5.55-6.83
Yabancı Payı (%) : 52.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
ZORLU ENERJİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 1.6 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 0.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.00-0.00
Satım aralığı: 1.83-1.88
Yabancı Payı (%) : 5.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.97 puan arttı.
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