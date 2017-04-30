BİST 100 hisselerinin teknik analizi (30.4.2017)
TABANDAN ÇIKILDI, HEDEFLER YUKARIDA.
Haftayı 94,655’ten kapatan BİST 100 tarihindeki en yüksek kapanışı gerçekleştirirken, haftalık bazda yatırımcısına %2,41 getiri sağladı. Yaklaşık 4 yılda oluşumu tamamlanan üçgen ve ikili dip taban oluşumu BİST 100’ün yeni tarihi zirvelere ulaşabileceğinin sinyallerini veriyor. Hem üçgen görünümündeki sıkışma hem de bunun içinde oluşan ikili dip formasyonu endeksin 120,000-130,000 aralığında bir zirve hedefi olduğunu gösteriyor.
Peki bunun zamanlaması nedir? Çok beklenmeyen gelişmeler olmaz ise, önümüzdeki 1,5-2 yıllık süre içerisinde BİST 100’ün hedeflerine ulaşması mümkün olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ise Dow teorisine göre bunun bir dağıtım dönemi olma olasılığının güçlenmesidir. (Bilindiği gibi Dow teorisine göre piyasalar 3 ana döneme ayrılır.
Birincisi birikim dönemi, ikincisi çıkış dönemi ve üçüncüsü ise dağıtım dönemidir.) Diğer taraftan Elliot dalga sayımına göre, içinde bulunduğumuz dalga, yükselen trend içinde bir beşinci atılım dalgasıdır. (Teoriye göre 5. dalgalar atılım dalgalarının sonuncusudur) Her iki teori de yakın vadelerde BİST 100’de birçok tarihi zirve oluşumu izlenebileceğinin sinyalini verirken, uzak vadelerde tarihi düzeltmelere adım adım yaklaşıldığının ipuçlarını sunuyor.
ASELSAN
ORTALAMALARIN ÜZERİNDE
18.10 seviyesindeki direncinin üzerinde. 19.62 seviyesinde kar satışları etkili gözüküyor. Ortalamaların üzerinde tutunmayı başarabilirse, 20.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 18.10 seviyesinin altına kayması halinde ise 17.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir.
Alım aralığı : 17.70-16.80
Satım aralığı: 20.80-21.00
Yabancı Payı (%) : 46.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.06 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
KAR SATIŞLARI ETKİLİ
12.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.78 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.10-10.60
Satım aralığı: 12.40-13.90
Yabancı Payı (%) : 80.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
OTOKAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 126 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. 135.5 seviyesindeki direnci aşması halinde kısa vadeli yükseliş devam edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 127.00-125.00
Satım aralığı: 137.00-148.00
Yabancı Payı (%) : 14.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.
PETKİM
MARJ DAR
4.82 – 4.95 aralığında hareket eden hisse dar marj ile yükselişe devam etti. 4.91 seviyesinin altında kapanışlarda 4.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.80-4.76
Satım aralığı: 5.00-5.20
Yabancı Payı (%) : 42.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.78 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
KAR SATIŞLARI ETKİLİ
10.82 seviyesinde kar satışları etkili oldu. 7 günlük ortalamasında bulunan senet 10.58 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.34 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.34-10.20
Satım aralığı: 10.82-11.00
Yabancı Payı (%) : 64.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DİRENCİNDE
4.49 seviyesindeki Bollinger Band direncinde. Kar satışları etkili. Satış baskısının devamı halinde 4.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. İşlem hacmindeki değişim izlenmeli. 4.30’un altına kaymadığı sürece kısa vadeli pozisyonlar korunabilir.
Alım aralığı : 4.32-4.30
Satım aralığı: 4.50-4.60
Yabancı Payı (%) : 42.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
SODA SANAYİİ
TARİHİ ZİRVESİNDE
Güç topluyor. Hafta içi gördüğü 6.50 seviyesi ile tarihi zirvesini test etti. Bu seviyede kar satışları etkili gözüküyor. Kısa vadede 6.16 seviyesindeki desteğinin altına kaymadığı sürece çıkışı devam edebilir. Hisse ortalamaların üzerinde hareket ediyor.
Alım aralığı : 6.28-6.16
Satım aralığı: 6.50-6.65
Yabancı Payı (%) : 53.42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 15.10 seviyesindeki üçgenin direncini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.70 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.10 seviyesindeki üçgenin direncini kırabilirse alıcılar güçlenebilir.
Alım aralığı : 14.70-14.50
Satım aralığı: 15.10-15.00
Yabancı Payı (%) : 64.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.
TURKCELL
İZLENMELİ
12.27 – 12.84 aralığında hareket eden hisse 12.47 seviyesinin altında kapanışlarda 12.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.47 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.10-12.00
Satım aralığı: 12.70-13.00
Yabancı Payı (%) : 90.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENCİNDE
Yükselen kanalda hareket ediyor. 5.72 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.22 seviyesindeki direncinde kar satışları etkili oldu. 6.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.33 seviyesindeki direncine yönelebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.74-5.63
Satım aralığı: 6.22-6.33
Yabancı Payı (%) : 28.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.20 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
9.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.00-8.55
Satım aralığı: 9.40-9.55
Yabancı Payı (%) : 66.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.24 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
TARİHİ ZİRVESİNDE
28.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. Haftanın son günü tarihi zirvesini test etti. İşlem hacmindeki artış ile çıkış sürebilir. Ortalamaların üzerinde kalması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 28.30 seviyesinde bulunuyor.
Alım aralığı : 28.30-27.25
Satım aralığı: 30.25-30.50
Yabancı Payı (%) : 79.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
ÇIKIŞTA
Orta vadede yükselen trendde hareket ediyor. 5.96 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.38 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.98 seviyesinin test edilmesi beklenebilir.
Alım aralığı : 5.98-5.85
Satım aralığı: 6.70-6.93
Yabancı Payı (%) : 78.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
TÜPRAŞ
TARİHİ ZİRVESİNDE
Alıcılar güçlü. 85.15 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Tarihi zirvesini test etti. 89.5 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 93.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 85.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 85.00-83.00
Satım aralığı: 93.50-95.00
Yabancı Payı (%) : 77.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 19.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 19.03 seviyesinde bulunurken ilk direnci 20.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.50-18.20
Satım aralığı: 20.30-21.30
Yabancı Payı (%) : 31.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
KAR SATIŞLARI ETKİLİ
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.18 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.07 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.85-5.55
Satım aralığı: 6.28-6.38
Yabancı Payı (%) : 82.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.47 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
İZLENMELİ
4.23 – 4.39 aralığında hareket eden hisse 4.37 seviyesinin üzerine çıkamaması durumunda 4.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.37 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.10-3.96
Satım aralığı: 4.50-4.54
Yabancı Payı (%) : 51.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.11 puan azaldı.
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