BIST 100 hisselerinin teknik analizi (30.7.2017)
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PARA HİSSE PİYASALARINA YÖNELDİ.
2009’dan beri devam eden yükselen kanalda yeni tarihi zirvelere ulaşan BİST 100 endeksi 107,700’den gerçekleşen kapanışla, yeni bir kapanış rekoru kırdı. Global piyasalardaki risk iştahının artması ve hisse senedi piyasalarında yaşanan yükseliş, BİST 100’ü de destekliyor. Paranın serbest dolaşımının getirdiği bir akım bu. Akım hangi yatırım aracına yöneldiyse orada ciddi yükselişler görülüyor. Bir dönem petrol 25 dolarlardan 150 dolarlara giderken arkasından altın 300 dolarlardan 1,900 dolarlarda zirve yaptı. 2009’dan beri ABD, AB, İngiltere ve Japon Merkez bankalarının uyguladığı genişlemeci politikalar ile piyasaya çıkan para şimdi hisse senetlerine yöneldi. Hisse senetleri piyasalarında (dolar bazında) BİST 100 yaklaşık 2,5 kat, Hang Sang 2,5 kat Dow 3 kat, SP 2,5 kat, Nasdaq 5 kat, Nikkei 2,5 kat artmış. Euro bazında yaklaşık olarak CAC 2,2 kat, FTSE 2,3 kat Dax 3,5 kat yükselmiş. Ekonomilerde bu değer artışlarını destekleyecek büyümeler henüz yakalanamamış olsa da para akımları bunu göz ardı ediyor. Üstelik piyasalarda küçük yatırımcının olmayışı büyük yatırımcıları müzik susana kadar piyasalarda kalmaya zorluyor. BİST 100’de ilk destekler 106,000 ve 104,000’de iken dirençler 108,000 ve 110,000’de.
AKBANK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.20-9.90
Satım aralığı: 10.50-10.70
Yabancı Payı (%) : 63.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
ASELSAN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
22.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 25.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 24.32 seviyesinin altına kayması halinde ise 22.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.60-22.10
Satım aralığı: 25.50-26.25
Yabancı Payı (%) : 39.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.64 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 0.78 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 0.83 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 0.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 0.77 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.77-0.75
Satım aralığı: 0.86-0.87
Yabancı Payı (%) : 28.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
İZLENMELİ
8.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.55 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.55-6.90
Satım aralığı: 8.20-8.40
Yabancı Payı (%) : 48.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
10.38 – 10.68 aralığında hareket eden hisse 10.58 seviyesinin altında kapanışlarda 10.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.20-9.90
Satım aralığı: 10.70-10.90
Yabancı Payı (%) : 69.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
14.48 – 14.84 aralığında hareket eden hisse 14.77 seviyesinin altında kapanışlarda 14.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.00-13.20
Satım aralığı: 15.30-15.70
Yabancı Payı (%) : 84.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.71 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.63 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.63-5.40
Satım aralığı: 5.78-5.95
Yabancı Payı (%) : 55.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 21.76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 21.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 22.10 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.50-18.80
Satım aralığı: 22.10-23.10
Yabancı Payı (%) : 67.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
TURKCELL
YÜKSELİŞTE
Alıcılar güçleniyor. 12.24 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 13.05 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 13.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 12.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.10-11.70
Satım aralığı: 13.50-13.70
Yabancı Payı (%) : 87.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.83 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 8.95 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.45 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.66 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.45-7.85
Satım aralığı: 8.75-9.50
Yabancı Payı (%) : 39.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.77 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ALICILAR HAKİM
Alıcılar güçleniyor. 10.36 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 10.83 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.70-9.35
Satım aralığı: 11.80-12.40
Yabancı Payı (%) : 66.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.70 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 31.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 31.40 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 31.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 30.00-29.50
Satım aralığı: 32.25-32.75
Yabancı Payı (%) : 79.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
ATAKTA
Alıcılar güçleniyor. 6.92 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 7.27 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.55 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.55-6.40
Satım aralığı: 7.80-8.25
Yabancı Payı (%) : 76.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
109.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 104.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 107.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 111.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 104.00-100.00
Satım aralığı: 111.00-112.00
Yabancı Payı (%) : 78.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
TREND İZLENMELİ
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 21.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 21.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 22.37 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.90-20.70
Satım aralığı: 21.30-21.40
Yabancı Payı (%) : 31.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEKLERİNİ TEST EDEBİLİR
7.19 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.93 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.93-6.60
Satım aralığı: 7.20-7.40
Yabancı Payı (%) : 84.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇTE ZORLANDI
4.55-4.69 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.56 seviyesinin altında kapanışlarda 4.44 seviyesine gerileyebilir. 4.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.62 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.44-4.40
Satım aralığı: 4.62-4.64
Yabancı Payı (%) : 52.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.12 puan azaldı.
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