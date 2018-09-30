BİST 100 hisselerinin teknik analizi (30.9.2018)
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BORSADA ALICILAR GÜÇLENDİ
Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası FED faiz artırımına giderek faizleri 25 baz puan artırdı. Bu kararla ABD faizleri yüzde 1.75 -2.00 aralığından yüzde 2,00 – 2,25 aralığına yükselmiş oldu. FED’in faiz kararı sonrasında ABD Başkanı Donald Trump’ın “Faiz artırımından memnun değilim” şeklindeki açıklaması dikkat çekti.
FED’in yılsonuna kadar bir faiz artırımı daha yapma ihtimali bulunuyor. Karar öncesinde fiyatlamalar yapıldığı için dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareket vardı. 6,10 TL seviyesini aşağı yönlü geçen dolar/TL 6 TL’nin altını test ettiği haftayı yüzde 4,27 düşüşle 5,99 TL seviyesinden kapattı. Türkiye’nin Ağustos ayındaki dış ticaret açığı yüzde 59 oranında azalarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ağustos ayında yüzde 69,1 iken, 2018 Ağustos ayında yüzde 83,6’ya yükseldi. Borsa İstanbul ise yükselmeye devam etti. Hafta içerisinde 100 bin seviyesinin üzerine çıkan BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2 yükselişle 99,956 puandan kapattı. Yükseliş hareketinin sürmesi için 100 bin seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir.
Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 102 ve 104 bin seviyeleri takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 98 ve 96 bin destek seviyeleri bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı ise 62,71 seviyesinde.
AKBANK
ALICILAR GÜÇLÜ
6.36 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 6.90 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 6.92 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.83-5.80
Satım aralığı: 6.90-7.50
Yabancı Payı (%) : 58.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.85 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
GÜÇ KAYBEDİYOR
1.89 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 1.75 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. Sıkışma yaşadığı gözleniyor. 1.75’in altına kayması halinde satış baskısı artabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.75-1.70
Satım aralığı: 1.87-1.91
Yabancı Payı (%) : 61.09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
SIKIŞIYOR
5.32 seviyesini kıramayınca sıkışma yaşamaya başladı. Satış baskısına dönmesi halinde 5.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.20-5.10
Satım aralığı: 5.30-5.55
Yabancı Payı (%) : 65.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
11.48 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.57 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11.03 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.80-10.60
Satım aralığı: 11.90-12.30
Yabancı Payı (%) : 49.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DİRENCİNDE
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 61.3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 66.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 70.65 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 61.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 61.50-61.00
Satım aralığı: 66.60-70.65
Yabancı Payı (%) : 77.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
HACİMLİ ÇIKIYOR
Hacimli yükseliş seyrinde. 100 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Alımların sürmesi halinde 8.09 seviyesinde direncini test edebilir. Kısa vadeli kar satışlarında ilk direnç 7.13 seviyesinde bulunuyor. Ortalamaların üzerinde.
Alım aralığı : 7.13-6.90
Satım aralığı: 8.09-8.86
Yabancı Payı (%) : 67.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.08 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
KAR SATIŞLARI ETKİLİ
17.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.44-15.50
Satım aralığı: 17.75-18.00
Yabancı Payı (%) : 79.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
OTOKAR
ATAKTA
Hisse haftayı orta vadeli yatay kanalın direnci olan 80 seviyesinin üzerinde tamamladı. Bu seviyenin üzerinde kalması durumunda orta vadeli yükseliş pozisyonu devam edebilir. Kar satışları durumunda ilk destek 80 – 79 seviyelerinde. Hacimdeki değişim önemli.
Alım aralığı : 80.00-79.00
Satım aralığı: 88.00-92.00
Yabancı Payı (%) : 13.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
PETKİM
GÜÇ KAYBEDİYOR
5.58 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.94 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.35 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.23-5.03
Satım aralığı: 5.65-6.13
Yabancı Payı (%) : 37.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.74 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 7.21 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 7.69 seviyesinin üzerine çıkmayı başarması halinde 8.32 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.31 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.30-6.95
Satım aralığı: 7.90-7.95
Yabancı Payı (%) : 68.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.36 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.6.35 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.63 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.70-5.50
Satım aralığı: 6.33-6.80
Yabancı Payı (%) : 45.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SIKIŞIYOR
Orta vadede yükselen bir kanal içerisinde hareket eden hisse kısa vadede sıkışık bir seyir izliyor. İşlem hacminde belirgin zayıflama var. Sıkışma satış baskısına dönmesi durumunda 20 günlük ortalamanın bulunduğu 18.15 seviyelerine geri çekilme olabilir.
Alım aralığı : 17.30-16.60
Satım aralığı: 19.30-19.30
Yabancı Payı (%) : 64.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.11 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. Orta vadede yatay bir kanalda hareket eden hisse 23.3 seviyesinden gelen satışlarla kısa vadede düşüş seyrinde. 21.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 21.38 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir.
Alım aralığı : 21.00-20.00
Satım aralığı: 22.60-23.00
Yabancı Payı (%): 78.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
GÜÇ KAYBEDİYOR
3.92 seviyesinin üzerine çıkamadı. Kısa vadede sıkışma yaşıyor. 20 günlük hareketli ortalamasında bulunan hissede satışların sürmesi halinde 3.39 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 3.64 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir.
Alım aralığı : 3.56-3.20
Satım aralığı: 4.18-4.20
Yabancı Payı (%) : 35.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -25.81 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 15.86 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 16.93 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 17.60 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 15.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.30-14.80
Satım aralığı: 17.50-17.60
Yabancı Payı (%) : 32.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
YÜKSELİŞTE
3.50 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. Orta vadeli alçalan kanalın direncini kırdı. İşlem hacminde artış gözleniyor. Kısa vadede kar satışları etkili olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde. Hisse ortalamaların üzerinde hareket ediyor.
Alım aralığı : 3.50-3.46
Satım aralığı: 4.15-4.20
Yabancı Payı (%) : 66.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.67 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 1.73 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 1.88 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 2.01 seviyesine yönelebilir. 1.88 seviyesinin altında kapanışlarda 1.69 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.69-1.55
Satım aralığı: 1.91-2.01
Yabancı Payı (%) : 34.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -6.90 puan azaldı.
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