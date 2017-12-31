BİST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2017)
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ENDEKS YENİ YILA, YENİ ZİRVEYLE GİRİYOR.
Perşembe günü sürpriz bir şekilde ABD ile vize işlemlerinin normale döneceği haberi, dolar/TL paritesinin 3,76’lara gerilemesini sağladı. Ancak parite cuma günü yılı 3,79’lardan kapattı. BİST 100 ise güçlenen alımlarla 115,093’teki tarihi zirvesini geçerek 115,840 seviyesinde yeni rekora erişti. Haftalık bazda % 3,81 değer kazanan BİST 100 yeni yıla 115,333’ler seviyesinden başlıyacak. TL bazında uzun vadeli çıkış eğilimini sürdüren piyasa yeni zirveye ulaşarak, kasım başlarından itibaren içinde bulunduğu düzeltme bölgesinden çıkmış oldu. Endeksin dolar bazında oluşumu izlenen ters omuz-baş-omuz görünümü henüz tamamlanmasa da 30,000’lerdeki direnç seviyesinin yukarı geçilmiş olması uzun vadeli çıkış eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor. Diğer taraftan dolar bazında 20,50 ve 200 günlük ortalamaların yukarı yönde kesişmesi, ki altın kesişme olarak adlandırılıyor, çıkışın devam edeceğine dair güçlü bir teyid daha sunuyor. Önümüzdeki hafta ABD’de devam eden davadan gelecek haber akışı BİST 100’de kar satışlarını güçlendirebilir. Olası satışlarda dolar bazında 30,000’ler ilk destek olarak çalışacaktır. TL bazında ise 112,500-113,500 aralığı destek olarak görünürken, yukarıda dirençler 116,000 ve 117,000 seviyelerinde bulunuyor.
AKBANK
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 9.36 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.85 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10.30 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.30-8.95
Satım aralığı: 10.30-11.40
Yabancı Payı (%) : 63.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
ARÇELİK
ALICILAR HAKİM
Haftanın son gününde ortalamalarının üzerinde kapandı. 20.38 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 21.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.90 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 20.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.50-20.40
Satım aralığı: 22.90-24.30
Yabancı Payı (%) : 69.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
ASELSAN
SATICILAR HAKİM
29.28-32.76 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 31.80 seviyesinin altında kapanışlarda 31.25 seviyesine gerileyebilir. 31.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 32.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 31.25-30.25
Satım aralığı: 32.25-33.50
Yabancı Payı (%) : 24.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.83 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 76.00 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 80.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 75.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 75.00-73.00
Satım aralığı: 80.00-85.00
Yabancı Payı (%) : 63.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
0.85 – 0.88 aralığında hareket eden hisse 0.87 seviyesinin altında kapanışlarda 0.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 0.92 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.85-0.81
Satım aralığı: 0.88-0.89
Yabancı Payı (%) : 31.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.53 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.41 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.32 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.32-4.20
Satım aralığı: 4.52-4.62
Yabancı Payı (%) : 27.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.88 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
ÇIKIŞTA
Güç topluyor. 2.74 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.66-2.64
Satım aralığı: 2.90-2.98
Yabancı Payı (%) : 60.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
9.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.02 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.30-9.10
Satım aralığı: 10.40-10.60
Yabancı Payı (%) : 48.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
HACİM DÜŞÜK
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 10.12 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 10.72 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 11.20 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 10.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.10-10.00
Satım aralığı: 11.20-11.70
Yabancı Payı (%) : 70.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
ALICILAR HAKİM
6.63 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.48 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.97 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.63 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.63-6.35
Satım aralığı: 7.13-7.65
Yabancı Payı (%) : 68.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
ZİRVESİNDE
Hissede alımların arttığı gözleniyor. Ancak hacim zayıf. 17.36 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 18.48 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 19.70 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 17.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.60-17.10
Satım aralığı: 19.70-20.60
Yabancı Payı (%) : 80.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
KOZA ALTIN
YÜKSELİŞTE
38.2 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 38.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 41.25 seviyesine yönelebilir. 38.2 seviyesinin altına sarkmalarda ise 33.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 33.00-32.00
Satım aralığı: 41.25-43.00
Yabancı Payı (%) : 48.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
YÜKSELİYOR
Hareketlendiği gözleniyor. 2.95 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.74 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.74-2.52
Satım aralığı: 3.60-3.74
Yabancı Payı (%) : 47.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.65 puan arttı.
TURKCELL
YILIN ZİRVESİNDE
14.90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 16.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.48 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.90-14.20
Satım aralığı: 16.00-16.10
Yabancı Payı (%) : 88.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE KALMALI
14.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 16.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.69 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.30-12.10
Satım aralığı: 16.70-18.50
Yabancı Payı (%) : 64.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.88 puan azaldı.
TÜPRAŞ
İZLENMELİ
117.4 – 124 aralığında hareket eden hisse 121.5 seviyesinin altında kapanışlarda 118.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 121.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 123.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 118.00-115.00
Satım aralığı: 123.00-125.00
Yabancı Payı (%) : 76.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 6.36 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 6.77 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.08 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.23 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.23-6.05
Satım aralığı: 7.08-7.20
Yabancı Payı (%) : 84.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan azaldı.
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