BİST 100 hisselerinin teknik analizi (4.12.2017)
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ENDEKS DESTEK ARAYIŞINDA
Haftayı satış baskısında geçiren BİST 100 endeksi 103,559 puandan kapanarak haftalık bazda % 0,94 değer kaybetti. Amerika’da görülen Zarrab davasında Halkbank’tan başka bazı Türk Bankalarının da adının geçmesiyle bankacılık endeksinde de geçen haftaya göre % 1,09 değer kaybı yaşandı. Dolar/TL paritesi haftayı zirvede sıkışık geçirerek Cuma kapanışını 3,93 seviyesinden yaptı. Bu hafta daha çok gelişmelerin uzaktan takip edildiği, dolar/TL’deki hareketlerin piyasalara yön verdiği bir akış söz konusuydu. Yabancı takası da bu görünüme uygun davranarak %65 ile %65,50 aralığında yatay seyretti. BİST 100 endeksinde 100,000’li seviyeler hem 200 günlük ağırlıklı ortalamanın hem de 20 günlük bolinger bandın destek seviyesinin geçtiği bölge. Endeksin kısa vadeli göstergelerinin aşırı satım bölgelerinden alıma dönmeleri ve kısa vadeli yatay desteğin de aynı seviyelerde yer alması cari fiyat seviyelerinin destek olarak çalışma olasılığını artırıyor. İşlem hacminde görülen daralma eğilimi de satıcıların artık çok istekli olmadığını gösteriyor. Önümüzdeki hafta çok beklenmeyen bir gelişme olmazsa endekste destek bulma ve tutunma çabaları izlenebilir. İlk destek seviyeleri 102,200 ve 101,200’de iken dirençler 104,000 ve 106,000’de bulunuyor.
AKBANK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
9.14 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.35 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.35-8.05
Satım aralığı: 9.35-9.55
Yabancı Payı (%) : 63.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.
ARÇELİK
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 19.14 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 20.28 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 22.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 19.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.30-19.10
Satım aralığı: 22.00-22.80
Yabancı Payı (%) : 69.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan arttı.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 28.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 35.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 29.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 29.50-27.50
Satım aralığı: 35.50-37.00
Yabancı Payı (%) : 28.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.01 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
74.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 70.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 73.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 76.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 70.50-66.00
Satım aralığı: 76.00-78.00
Yabancı Payı (%) : 64.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
0.84 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 0.74 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 0.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.74-0.72
Satım aralığı: 0.87-0.90
Yabancı Payı (%) : 29.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.4.40 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.92 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.92-3.48
Satım aralığı: 4.46-4.74
Yabancı Payı (%) : 30.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.38 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 2.54 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.33 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.43 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.33-2.30
Satım aralığı: 2.56-2.62
Yabancı Payı (%) : 59.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
DİRENÇTE ZORLANDI
5.59-5.89 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.76 seviyesinin altında kapanışlarda 5.70 seviyesine gerileyebilir. 5.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.83 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.70-5.58
Satım aralığı: 5.83-6.00
Yabancı Payı (%) : 68.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR CELİK
DÜŞÜŞTE
9.40 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 8.40 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 8.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 9.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.80-7.08
Satım aralığı: 9.10-9.35
Yabancı Payı (%) : 49.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 10.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.48 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 9.90 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.00-8.65
Satım aralığı: 9.90-10.00
Yabancı Payı (%) : 69.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
5.97 – 6.56 aralığında hareket eden hisse 6.25 seviyesinin altında kapanışlarda 5.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.90-5.83
Satım aralığı: 6.48-6.75
Yabancı Payı (%) : 69.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.93 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
SATICILAR HAKİM
2.25 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.02 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.13 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.08-2.02
Satım aralığı: 2.28-2.40
Yabancı Payı (%) : 28.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 16.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 16.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.20-15.80
Satım aralığı: 16.70-16.80
Yabancı Payı (%) : 80.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
KOZA ALTIN
DESTEKLERİNİ TEST EDEBİLİR
31.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 27.86 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 29.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 30.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 29.25-28.75
Satım aralığı: 30.25-31.25
Yabancı Payı (%) : 47.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.28 puan arttı.
OTOKAR
İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.116.9 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 104.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 117.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 104.00-98.00
Satım aralığı:117.00-120.00
Yabancı Payı (%) : 10.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.33 puan azaldı.
PEGASUS
DİRENÇTE ZORLANDI
25.62-28.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 26.3 seviyesinin altında kapanışlarda 25.50 seviyesine gerileyebilir. 27.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 27.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 25.50-25.25
Satım aralığı: 27.00-27.50
Yabancı Payı (%) : 22.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.73 puan azaldı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.72 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.17 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.48-6.38
Satım aralığı: 6.65-6.70
Yabancı Payı (%) : 48.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan azaldı.
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