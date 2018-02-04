BİST 100 hisselerinin teknik analizi (4.2.2018)
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ENDEKS 117,000’LERDE TUTUNABİLİR.
Pazartesi günü yeni bir tarihi rekora imza atan BİST 100 endeksi 121,532’ti test etti. Ardından gelen kar satışlarıyla hafta boyunca süren destek arayışları endeksin 118,119’dan kapanmasını sağladı. Hisse senedi piyasalarında uluslararası borsalarda da etkili olan satış baskısı BİST 100’ün de geri gelmesinde etkili oldu. Haftalık bazda değer kaybı %2,14’e ulaştı. Cuma günü ABD’den gelen saatlik kazançlardaki artış eğilimi doların uluslararası piyasalardaki değer kazanmasını sağlarken, dolar/TL paritesi 3,77’leri gördü. Teknik analiz açısından bakıldığında geri çekilmelerde hacimdeki daralma olumlu. BİST 100’ün 20 günlük ortalaması 117,000’lerde bulunuyor. Endeksin yeni bir tarihi zirveye ulaşmasına rağmen zirveyi onaylamayan kısa vadeli göstergeler satış baskısını teyid ediyor. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinde muhtemelen 117,000’lere dek sürebilecek olan destek arayışlarının ardından tutunma çabaları izlenebilecek olan BİST 100’de 117,000’nin olası şekilde kırılması düzeltmeyi derinleştirebilir. Ancak uzun vadede oluşumu izlenen dolar bazlı ters omuz-baş-omuz formasyonu dolar bazında 31,000’lerde destek bulma olasılığını güçlendiriyor.
AKBANK
GÜÇ KAYBEDİYOR
11.2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10.20 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 10.65 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.20-9.70
Satım aralığı: 11.00-11.20
Yabancı Payı (%) : 63.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.
ARÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 20.22 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 18.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 19.40 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.80-18.50
Satım aralığı: 20.20-20.40
Yabancı Payı (%) : 67.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.75 puan azaldı.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 33.86 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 32.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 32.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 33.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 32.20-32.25
Satım aralığı: 33.25-33.75
Yabancı Payı (%) : 28.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
ORTALAMALARININ ALTINDA
77.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 71.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 74.00 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 71.00-67.50
Satım aralığı: 75.50-77.00
Yabancı Payı (%) : 63.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
0.83-0.87 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 0.84 seviyesinin altında kapanışlarda 0.82 seviyesine gerileyebilir. 0.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 0.86 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.82-0.80
Satım aralığı: 0.86-0.88
Yabancı Payı (%) : 31.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan azaldı.
ECZACIBAŞI İLAÇ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.79 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.46 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.83 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.46-4.42
Satım aralığı: 4.60-4.70
Yabancı Payı (%) : 27.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.50 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 2.72 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.56 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.62 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.56-2.46
Satım aralığı: 2.68-2.72
Yabancı Payı (%) : 56.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.01 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.33 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.95 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.95-9.60
Satım aralığı: 10.00-10.40
Yabancı Payı (%) : 47.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
SATIŞ BASKISINDA
Destek arayışında 12.75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 11.30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 12.02 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.30-10.50
Satım aralığı: 12.80-12.80
Yabancı Payı (%) : 70.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.8.32 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.40-6.90
Satım aralığı: 8.50-8.55
Yabancı Payı (%) : 69.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 3.32 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.46 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.32-2.96
Satım aralığı: 3.46-3.80
Yabancı Payı (%) : 52.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
18.11-18.76 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.17 seviyesinin altında kapanışlarda 17.80 seviyesine gerileyebilir. 18.40 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.80-17.70
Satım aralığı: 18.40-18.70
Yabancı Payı (%) : 81.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan azaldı.
KOZA ALTIN
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 38.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 36.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 40.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 36.50-36.25
Satım aralığı: 40.50-42.25
Yabancı Payı (%) : 51.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan azaldı.
OTOKAR
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 135.1 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 114.29 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 122.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 120.00-119.00
Satım aralığı: 125.00-127.00
Yabancı Payı (%) : 12.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan arttı.
PEGASUS
ATAKTA
36.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 36.46 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 34.25 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 34.25-32.25
Satım aralığı: 40.00-41.75
Yabancı Payı (%) : 35.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.27 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
7.71 önemli. 8.08 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.78 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.50-7.45
Satım aralığı: 8.05-8.20
Yabancı Payı (%) : 51.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
11.07-11.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 11.21 seviyesinin altında kapanışlarda 10.90 seviyesine gerileyebilir. 11.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.87 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.90-10.80
Satım aralığı: 11.30-11.50
Yabancı Payı (%) : 68.60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan azaldı.
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