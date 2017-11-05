BİST 100 hisselerinin teknik analizi (5.11.2017)
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BİST 100’DE 110,500 DESTEĞE DÖNÜŞTÜ
Baş döndürücü bir hızla gelişen olaylar ve BİST 100’de yaşanan sert alım-satımlar yatırımcıların tansiyonlarını oynattı. BİST 100 Perşembe günü 114,540’ı görerek yeni bir tarihi rekora giderken, Cuma günü neredeyse aldıklarını geri verdi. 4000 puanlık bir aralıkta sert hareketlerin yaşandığı bu dönemde dolar/TL de son dönemlerin en yüksek seviyelerine ulaştı. Cuma kapanış itibariyle 3,87’ler görüldü. KGF kredilerinin sürekli hale getirileceği haberleri alımları tetiklerken, Cuma beklentilerin üstünde gelen enflasyon rakamları (Yıllık TÜFE %11,90, aylık % 2,08) ve ABD’de Halkbank’ın da içinde olduğu davalarla ilgili olumsuz haber akışı doları zirvelere taşıdı. BİST 100’de 10,500’deki direncin desteğe dönüşmesiyle ilk destek olarak bu seviye test edildi. Endeksin kısa vadeli göstergeleri satış sinyalleri ile aşağı baskıyı onaylarken, Bollinger bandın dışına taşan hareketlilik bant içine dönüş olacağını gösteriyor. Önümüzdeki hafta 10,500 üzerinde tutunma çabaları gözlenebilir. Ancak yukarıda işlem hacminden kaynaklanan ciddi bir direnç oluştu. Çok olumlu bir haber akışı söz konusu olmaz ise önümüzdeki hafta için 114,500 direncinin yukarı kırılma olasılığı zayıf görünüyor. Büyük bir olasılıkla yatay bir hareketlilik izlenebilecek olan endekste ilk destekler 110,500 ve 109,500’de iken dirençler 112,000 ve 113,000 seviyelerinde bulunuyor.
AKBANK
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Hareketlendiği gözleniyor. 9.64 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.70-9.60
Satım aralığı: 10.20-10.50
Yabancı Payı (%) : 64.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 20.56 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 21.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 20.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.00-19.90
Satım aralığı: 21.70-22.60
Yabancı Payı (%) : 69.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan azaldı.
ASELSAN
ZİRVESİNDE
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 30.25 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 39.00 seviyesindeki dirence yönelebilir. 35.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30.25 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 30.25-28.00
Satım aralığı: 39.00-39.75
Yabancı Payı (%) : 33.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.47 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
76.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 81.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 79.55 seviyesinin altına kayması halinde ise 76.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 76.00-75.50
Satım aralığı: 81.00-82.50
Yabancı Payı (%) : 64.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
ALICILAR ÜSTÜN
Güç topluyor. 0.9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 0.93 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 0.89 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.89-0.87
Satım aralığı: 0.93-0.95
Yabancı Payı (%) : 28.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
HACİM İZLENMELİ
2.66 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.79 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.66 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.66-2.62
Satım aralığı: 2.90-3.08
Yabancı Payı (%) : 62.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.37 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
ÇIKIŞTA
Güç topluyor. 5.61 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.98 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.50-5.35
Satım aralığı: 5.98-6.03
Yabancı Payı (%) : 68.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
HACİM ARTMALI
Hareketlendiği gözleniyor. 10.1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 10.10 seviyesinde bulunurken ilk direnci 11.24 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.10-9.85
Satım aralığı: 10.70-11.30
Yabancı Payı (%) : 69.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 6.92 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.98 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.98-6.93
Satım aralığı: 7.30-7.50
Yabancı Payı (%) : 73.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 16.39 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 17.37 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 17.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 16.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.50-16.10
Satım aralığı: 17.80-18.70
Yabancı Payı (%) : 79.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
KOZA ALTIN
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 31.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 34.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 26.75-22.80
Satım aralığı: 34.25-36.75
Yabancı Payı (%) : 46.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
OTOKAR
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 107.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 115 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 121.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 107.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 107.00-101.00
Satım aralığı: 121.00-135.00
Yabancı Payı (%) : 12.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
PEGASUS
İZLENMELİ
29.74 – 31.72 aralığında hareket eden hisse 30.5 seviyesinin altında kapanışlarda 28.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 30.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 32.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 28.75-27.75
Satım aralığı: 32.00-32.50
Yabancı Payı (%) : 31.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.62 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 18.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 19.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 20.60 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.20-17.40
Satım aralığı: 20.60-22.60
Yabancı Payı (%) : 67.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
ALICILAR HAKİM
Hareketlendiği gözleniyor. 30.16 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 30.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 32.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 30.25-30.00
Satım aralığı: 32.25-33.75
Yabancı Payı (%) : 78.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.13-6.08
Satım aralığı: 6.58-6.73
Yabancı Payı (%) : 73.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEKLERİNDE
Orta vadeli güçlü desteğini test edebilir. 6.73 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.80-5.68
Satım aralığı: 6.40-6.50
Yabancı Payı (%) : 86.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
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