BİST 100 hisselerinin teknik analizi (5.2.2017)
FORMASYONLAR TAMAMLANIYOR, HEDEFLER NETLEŞİYOR.
Türkiye FİTCH’den gelen not düşüşü ile yatırım yapılabilir ülke statüsünü kaybetti. Buna rağmen piyasalar beklentilerin tersine tepki verdi.
Borsa yukarı hareketini sürdürürken, dolar/TL paritesi gerilemeye başladı. Haftanın kapanışında dolar 3,70’lerde, BİST 100 ise 88,390’da. Piyasada haftalık kazanç %5,44’e ulaştı. BİST 100 halen yaklaşık dört yıldır devam eden üçgen formasyonu içinde hareket ediyor.
Bu hızlı hareketlere rağmen ana formasyondan çıkılabilmiş değil. Geçen hafta 84,000’i kırarak küçük üçgen formasyonundan çıkan BİST 100’de 87,000’in yukarı kırılmasıyla hem daha büyük bir üçgen formasyonundan çıkıldı, hem de yeni bir formasyon tamamlandı.
Oluşan çoklu dipler formasyonu, yaklaşık iki yıllık bir sürece sahip ve formasyonun hedefi 106,000’lerde bulunuyor. Ana üçgen formasyonunun direnç çizgisi 90,000’lerden geçerken, 87,000 (İçiçe geçen bu üçgen ve çoklu dipler formasyonlarının direnci) desteğe dönüştü.
Önümüzdeki hafta 90,000’lere yapılacak atakların kısa vadeli satışlarla karşılanma olasılığı güçlü olsa da, olası şekilde 90,000’in geçilmesi yeni bir çıkış trendinin başlayacağı anlamına geleceğinden dikkatli olunmalı.
AKBANK
ATAKTA
8.81 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 9.30 seviyesine yönlendirecektir. 8.81 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 7.95 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.95-7.80
Satım aralığı: 9.30-9.60
Yabancı Payı (%) : 62.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 54.20 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 53.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 53.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 56.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 52.00-50.00
Satım aralığı: 53.50-55.50
Yabancı Payı (%) : 62.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 0.81 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 0.84 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 0.82 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.82-0.75
Satım aralığı: 0.84-0.91
Yabancı Payı (%) : 28.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan azaldı.
FORD OTOSAN
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 33.90 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 36.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 32.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 32.75-30.75
Satım aralığı: 36.75-37.00
Yabancı Payı (%) : 64.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.62 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
YÜKSELİŞTE
8.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 10.00 seviyesine yönlendirecektir. 8.83 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 7.95 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.95-7.70
Satım aralığı: 9.55-10.00
Yabancı Payı (%) : 74.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.69 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.70 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.12 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.45 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.60-5.25
Satım aralığı: 6.45-6.50
Yabancı Payı (%) : 66.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.03 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
YILIN ZİRVESİNDE
14.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 16.20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15.43 seviyesinin altına kayması halinde ise 14.30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.30-13.50
Satım aralığı: 16.20-16.30
Yabancı Payı (%) : 79.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.
KARDEMİR (D)
TREND İZLENMELİ
Alıcılar güçleniyor. 1.19 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.27 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.32 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.20-1.14
Satım aralığı: 1.32-1.33
Yabancı Payı (%) : 14.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.75 puan arttı.
OTOKAR
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 128.40 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 136.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 142.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 126.67 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 133.00-129.00
Satım aralığı: 142.00-143.00
Yabancı Payı (%) : 14.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 15.37 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.20-14.20
Satım aralığı: 16.30-16.90
Yabancı Payı (%) : 64.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.37 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.68 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.25-5.05
Satım aralığı: 6.00-6.08
Yabancı Payı (%) : 28.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.06 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
ALICILAR HAKİM
Alıcılar güçleniyor. 7.26 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 7.71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 8.05 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 7.18 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.18-6.70
Satım aralığı: 8.05-8.25
Yabancı Payı (%) : 56.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.15 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 25.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 27.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 25.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.00-24.00
Satım aralığı: 27.00-27.50
Yabancı Payı (%) : 79.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.28 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.50 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.28-5.18
Satım aralığı: 5.60-5.65
Yabancı Payı (%) : 77.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 16.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 17.93 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 16.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.80-16.70
Satım aralığı: 18.80-19.60
Yabancı Payı (%) : 31.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
ZİRVESİNDE
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 4.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 5.22 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.70 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.70-4.46
Satım aralığı: 5.40-5.50
Yabancı Payı (%) : 82.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.56 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
YÜKSELİYOR
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 3.56 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.10 seviyesindeki dirence yönelebilir. 3.89 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.56 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.56-3.44
Satım aralığı: 4.10-4.20
Yabancı Payı (%) : 50.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.81 puan arttı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?