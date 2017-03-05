BİST 100 hisselerinin teknik analizi (5.3.2017)
KANAL HAREKETİ SÜRÜYOR
Haftayı 89.722 seviyesinden kapatan BİST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,6 getiri sağladı. Perşembe günü 87.000-89.600 aralığındaki sıkışma bölgesinden çıkmayı deneyen piyasa, 90.043’ü gördü ancak tekrar sıkışma bölgesine dönüş yaptı. İşlem hacminde artış eğilimiyle desteklenmesine rağmen bu atağın başarılı olamamasını negatif bir gelişme olarak kayda geçmek gerekir.
Olumu gelişme ise daha önce direnç olan 89.500’lerin desteğe dönüşmesiyle haftalık kapanışın bu seviyenin üstünde gerçekleşmesidir. Halen Bolinger banda da sıkışık görünen ve yakın zamanda yön belirlemesi beklenebilecek olan BİST 100’de zirvedeki hareket hafif yukarı eğimli yatay bir kanala dönüştü. Diğer yandan Dolar/TL’de 3,74’lere yapılan atak, dolar bazlı BİST 100 endeksinde aşağı yönlü hareketi başlatmış oldu.
Bu arada yabancı takas oranı da yüzde 64,85’lerden yüzde 64,07’e dek geriledi. FED’in mart ayında faiz artışı olasılığının yüzde 70-80’lere ulaşması, Suriye riskleri, içeride referandum tartışmaları gibi faktörler piyasaları çok yönlü etkilerken BİST 100 için yukarıda direnç 90.000 aşağıda destek ise 89.500 ve 88.500’lerde.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 8.62 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 9.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.80-8.25
Satım aralığı: 9.25-9.60
Yabancı Payı (%) : 63.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
ARÇELİK
DİRENÇTE ZORLANDI
20.88-21.7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.34 seviyesinin altında kapanışlarda 21.10 seviyesine gerileyebilir. 21.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.10-20.80
Satım aralığı: 21.60-21.70
Yabancı Payı (%) : 80.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
53.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 51.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 52.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 55.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 51.00-50.50
Satım aralığı: 52.50-53.00
Yabancı Payı (%) : 62.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
COCA COLA İÇECEK
ORTALAMALARININ ALTINDA
Güç kaybettiği gözleniyor. 37.04 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 34.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 36.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 34.25-32.75
Satım aralığı:
36.50-37.25
Yabancı Payı (%) : 83.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 0.71 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.67 seviyesine doğru gerileyebilir. 0.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 0.80 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.67-0.62
Satım aralığı: 0.80-0.90
Yabancı Payı (%) : 28.08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.79 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 3.24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.15 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.12 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.12-3.06
Satım aralığı: 3.16-3.22
Yabancı Payı (%) : 72.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.16 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.58 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.99 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.48 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.73 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.73-5.65
Satım aralığı: 6.48-6.93
Yabancı Payı (%) : 67.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan arttı.
T. HALK BANKASI
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 11.69 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.08 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.30-10.70
Satım aralığı: 11.50-12.30
Yabancı Payı (%) : 81.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.09 puan arttı.
ŞİŞE CAM
İZLENMELİ
Hissede alıcılar ve satıcılar kararsız. 4.08 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.01 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.96 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.01 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.04 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.96-3.90
Satım aralığı: 4.04-4.06
Yabancı Payı (%) : 42.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
TURKCELL
ATAKTA
11.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 12.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 12.34 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.60-10.80
Satım aralığı: 12.80-13.10
Yabancı Payı (%) : 91.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SIKIŞIYOR
Hareket marjı dar. 5.76 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.70 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.70 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.60-5.35
Satım aralığı: 5.85-6.00
Yabancı Payı (%) : 28.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
HACİMLİ ÇIKIYOR
8.95 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 8.95 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 10.10 seviyesini test edebilir. 8.95 seviyesinin altına kayması halinde 7.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.90-7.30
Satım aralığı: 10.10-10.70
Yabancı Payı (%) : 61.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.65 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
ORTALAMALAR İZLENMELİ
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.09 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.70-5.53
Satım aralığı: 5.80-5.93
Yabancı Payı (%) : 77.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
TÜPRAŞ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 83.8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 88.45 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 94.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 85.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 85.00-79.00
Satım aralığı: 94.00-94.50
Yabancı Payı (%) : 77.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
DİRENÇTE ZORLANDI
18.1-18.68 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.24 seviyesinin altında kapanışlarda 17.14 seviyesine gerileyebilir. 18.24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.00-17.30
Satım aralığı: 18.40-19.40
Yabancı Payı (%) : 31.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
5.24 – 5.54 aralığında hareket eden hisse 5.45 seviyesinin altında kapanışlarda 5.28 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.28-4.84
Satım aralığı: 5.58-5.93
Yabancı Payı (%) : 85.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.71 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
4.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.88-3.66
Satım aralığı: 3.90-4.14
Yabancı Payı (%) : 50.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
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