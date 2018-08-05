BİST 100 hisselerinin teknik analizi (5.8.2018)
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BORSA DOLAR BAZINDA DİPTE
ABD ile gerilen ilişkiler seçim sonrasında yeni ekonomi yönetiminin belirlenmesiyle birlikte cari açık, bütçe açığı ve enflasyonun düşmesine yönelik adımlar bekleniyor. TCMB’nin 24 Temmuz’da faizleri artırmamasıyla başlayan kurdaki yükseliş hareketi rahip Brunson gerilimi ile devam ediyor. Dolar/TL kuru merkez bankası toplantısı öncesinde 4,74 seviyelerindeyken 5,11’lere kadar yükseldi. Hükümetin açıklamış olduğu 100 günlük ekonomik programda beklenen ekonomik açıklamaların gelmemesi ile kur 5 TL seviyesi üzerindeki hareketini sürdürüyor.
BIST 100 endeksi TL bazında 95,610 seviyesinde iken dolar bazında 18,930 seviyesinde bulunuyor. Borsanın dolar bazında bulunduğu bu seviyeler dip seviyeleri ancak dolar/TL kurundaki hareket 5 seviyesinin altına dönmedikçe piyasalardaki yüksek gerilim ve borsadaki volatilite sürecek gibi görünüyor. BIST 100 Endeksi içerisinde hareket ettiği bollinger bandın orta bandına yakın bir seyir izlerken, endeks 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde, 50 günlük hareketli ortalamasının ise altında bulunuyor. Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı için 97,500 bin direnç seviyeleri yakından takip edilecek. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 95 bin ve 93 bin destek seviyeleri seviyelerinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 0,63 puan artarak 61,99 olarak gerçekleşirken 2 yıllık tahvil faizi ise 21,68 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 7.27 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.73 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.91 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.73-6.48
Satım aralığı: 7.08-7.30
Yabancı Payı (%) : 60.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 27.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 27.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 27.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.61 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.75-24.50
Satım aralığı: 27.25-30.00
Yabancı Payı (%) : 24.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
68.1-71.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 69.00 seviyesinin altında kapanışlarda 66.50 seviyesine gerileyebilir. 69.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 70.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 66.50-65.50
Satım aralığı: 70.00-73.00
Yabancı Payı (%) : 62.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
YÜKSELİŞTE
1.11 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 1.11 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.26 seviyesine yönelebilir. 1.11 seviyesinin altına sarkmalarda ise 0.98 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.98-0.97
Satım aralığı: 1.26-1.42
Yabancı Payı (%) : 22.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.97 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.94 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.94-4.50
Satım aralığı: 5.00-5.50
Yabancı Payı (%) : 65.59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
KOZA ALTIN
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 41.12 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 44.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 47.75 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 41.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 41.00-39.25
Satım aralığı: 47.75-53.00
Yabancı Payı (%) : 26.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.83 puan arttı.
PETKİM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.61 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.41 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.34 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.34-4.28
Satım aralığı: 4.46-4.48
Yabancı Payı (%) : 31.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.54 puan arttı.
PEGASUS
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
27.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 32.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 30.1 seviyesinin altına kayması halinde ise 27.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 27.00-26.00
Satım aralığı: 32.25-33.25
Yabancı Payı (%) : 32.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.72 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.91 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.55 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.00-6.55
Satım aralığı: 8.55-8.65
Yabancı Payı (%) : 70.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
ŞİŞE CAM
ALICILAR GÜÇLÜ
Güç topluyor. 4.77 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.28 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.70-4.38
Satım aralığı: 5.28-5.38
Yabancı Payı (%) : 45.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
SODA SANAYİİ
YÜKSELİŞTE
Haftanın son günü ortalamalarının üzerinde kaldı. 5.62 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.00-5.58
Satım aralığı: 6.80-7.00
Yabancı Payı (%) : 53.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 16.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 15.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 18.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.90-15.00
Satım aralığı: 18.00-18.40
Yabancı Payı (%) : 56.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.56 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 17.79 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 18.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.40-16.70
Satım aralığı: 19.20-20.80
Yabancı Payı (%) : 73.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 23.18 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 20.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 21.66 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.10-19.70
Satım aralığı: 22.60-23.30
Yabancı Payı (%) : 75.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.4.92 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.36 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.84 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.36-4.30
Satım aralığı: 4.84-5.13
Yabancı Payı (%) : 72.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.59 puan azaldı.
TÜPRAŞ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 112.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 106.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 99.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 106.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 109.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 104.00-103.00
Satım aralığı: 109.00-111.00
Yabancı Payı (%) : 79.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Güç kaybediyor. 2.14 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 1.96 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.03 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.96-1.85
Satım aralığı: 2.14-2.34
Yabancı Payı (%) : 45.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.98 puan azaldı.
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