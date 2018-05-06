BİST 100 hisselerinin teknik analizi (6.5.2018)
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DOLAR SAKİNLEŞİRSE DESTEKLER ÇALIŞABİLİR.
Hafta içinde S&P’dan gelen beklenmedik not düşüşü zaten zayıf olan piyasaları kağıttan bir kaleymişçesine devirdi. BİST 100’de 101,500’lere dek gerileme yaşanırken, dolar hızla 4,28’leri test etti. Faizler ise %15’in üstüne çıktı. İçeride erken seçim sürecine girilmesi, hükümetin açıkladığı paketler S&P’un not düşüşüne gerekçe olarak kullanılırken, üzerine gelen enflasyon rakamları Merkez Bankasının hamlelerinin, enflasyonu düşürme çabalarının sonuçsuz kaldığını gösterdi. Yıllık bazda %10,85’e ulaşan tüketici fiyatları Merkez bankası hedeflerine gerilemek şöyle dursun, tek haneli rakamlara bile gerileme potansiyelinin zorlaştığını gösteriyor. Bu hengamede BİST 100’de 102,599’dan kapanırken kayıplar haftalık bazda % 4,66 seviyelerine ulaştı. 101,500’ler yaklaşık 5 ay önce endeksin üzerinde tutunup, yukarıya atak geliştirdiği bölgeler. Kısa vadeli göstergelerden MACD aşırı satım bölgelerine gerilerken, RSI, Stochastic ve CCI’da diplerde izlenen uyumsuzluk görünümleri cari seviyelerde alımların güçlenebileceğini gösteriyor. Olası şekilde dolar/TL paritesinin de 4,30’un üstüne atak yapmadan sakinleşmesi yukarı yönlü bir hareket potansiyelini ortaya çıkarabilir. BİST 100’de ilk destekler 101,500 ve 100 binde iken dirençler 105,000 ve 106,600’lerde bulunuyor.
AKBANK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.05 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.85-7.80
Satım aralığı: 9.05-9.50
Yabancı Payı (%) : 63.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan azaldı.
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
18.85 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 16.80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 17.33 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.80-16.70
Satım aralığı: 17.50-17.70
Yabancı Payı (%) : 67.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.93 puan arttı.
ASELSAN
DÜŞÜŞTE
26.9 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 24.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 24.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 26.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.40-22.30
Satım aralığı: 26.25-29.00
Yabancı Payı (%) : 26.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.97 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.71.55 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 64.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 70.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 64.50-63.00
Satım aralığı: 70.50-72.50
Yabancı Payı (%) : 63.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 2.39 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.41 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.41-2.33
Satım aralığı: 2.74-2.98
Yabancı Payı (%) : 55.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.38 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
SATACILAR HAKİM
Güç kaybettiği gözleniyor.9.65 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.75-8.40
Satım aralığı: 9.50-10.30
Yabancı Payı (%) : 72.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.48 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.75-5.63
Satım aralığı: 6.40-6.80
Yabancı Payı (%) : 67.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 14.27 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 13.79 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 12.90-12.80
Satım aralığı: 14.60-15.80
Yabancı Payı (%) : 78.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.16 puan azaldı.
KOZA ALTIN
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 43.68 seviyesinin altındaki kapanışlarda 40.50 seviyesine doğru gerileyebilir. 43.68 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 46.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 40.50-39.50
Satım aralığı: 46.75-49.50
Yabancı Payı (%) : 40.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
KARDEMİR (D)
İZLENMELİ
4.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.06 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.06-3.88
Satım aralığı: 4.38-4.38
Yabancı Payı (%) : 50.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.94 puan azaldı.
OTOKAR
ORTALAMALARININ ALTINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 79.95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 69.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 94.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 69.50-68.50
Satım aralığı: 94.00-106.00
Yabancı Payı (%) : 14.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.70-9.60
Satım aralığı: 10.10-10.20
Yabancı Payı (%) : 69.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 4.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.34 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.34-4.26
Satım aralığı: 4.80-4.94
Yabancı Payı (%) : 43.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
İZLENMELİ
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 16.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 18.10 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.40-14.50
Satım aralığı: 18.10-18.30
Yabancı Payı (%) : 62.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇTE ZORLANDI
24.14-25.9 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 24.8 seviyesinin altında kapanışlarda 23.60 seviyesine gerileyebilir. 24.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 26.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.60-23.10
Satım aralığı: 26.25-26.75
Yabancı Payı (%) : 73.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEKLER İZLENMELİ
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.68 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.23 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.68-5.50
Satım aralığı: 6.23-6.63
Yabancı Payı (%) : 83.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
YAPI VE KREDİ BANK.
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.19 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.13 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.98 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.98-3.90
Satım aralığı: 4.22-4.46
Yabancı Payı (%) : 51.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan arttı.
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