BİST 100 hisselerinin teknik analizi (7.10.2018)
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BIST 100 ENDEKSİ DESTEK ARAYIŞINDA
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta banka hisseleri ile yaşadığı yukarı atakta dirençlerini aşamayınca, enflasyon verisi ile geri çekilmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre Eylül ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 6,30, geçtiğimiz yılın aynı dönemi göre ise yüzde 24.52 oranında artış gösterdi.
Ekonomistlerin genel beklentisi enflasyonun yüzde 3.46 oranında artacağı yönündeydi. Beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi ile TL’de değer kaybı görüldü. Veri öncesinde 6,00 TL seviyelerinde olan dolar/TL 6,15 TL’ye seviyelerine kadar yükseldi. BIST 100 Endeksi geçtiğimiz haftayı içerisinde hareket ettiği bollinger bandın orta bandının altında 94,883 seviyesinden kapattı.
Endeksin değer kaybı yüzde 5’i bulurken BIST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının da altında bulunuyor. Endeksteki aşağı yönlü hareketin devamı halinde 94 bin ve 92 bin destek seviyeleri takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 96 bin ve 98 bin direnç seviyeleri seviyelerinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 0,08 puan yükselerek 61,79 olarak gerçekleşti. 2 yıllık tahvil faizi ise 26,38 seviyesinde bulunuyor. Bu hafta cuma günü görülecek olan Brunson davası ile ilgili haber piyasalarda hareketliliğe neden olabilir.
AKBANK
DÜŞÜŞTE
6.98 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 6.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.96-4.18
Satım aralığı: 6.68-7.08
Yabancı Payı (%) : 58.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
ASELSAN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 28 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 25.48 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 27.02 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.75-26.50
Satım aralığı: 27.25-27.50
Yabancı Payı (%) : 28.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.63 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
İZLENMELİ
1.04 – 1.11 aralığında hareket eden hisse 1.1 seviyesinin altında kapanışlarda 1.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.05-1.02
Satım aralığı: 1.13-1.15
Yabancı Payı (%) : 25.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.58 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
KANAL DESTEĞİNDE HAREKET EDİYOR
Yükseliş trendine devam edebilir. 11.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.00-10.90
Satım aralığı: 11.20-11.30
Yabancı Payı (%) : 50.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DÜŞÜŞ TRENDİNDE
4.46 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 4.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 4.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 4.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.68-3.52
Satım aralığı: 4.28-4.30
Yabancı Payı (%) : 54.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
KARDEMİR (D)
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 4.10 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin destek seviyeleri 3.90 3.70 seviyelerinde bulunurken ilk direnci 4.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.68-3.58
Satım aralığı: 4.18-4.26
Yabancı Payı (%) : 41.55
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.41 puan azaldı.
PEGASUS
KANAL DESTEĞİNE DOĞRU HAREKET EDİYOR
27.5 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 24.64 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 24.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 26.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.60-21.20
Satım aralığı: 26.25-26.75
Yabancı Payı (%) : 26.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
PETKİM
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5.46 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 4.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.90-4.60
Satım aralığı: 5.45-5.60
Yabancı Payı (%) : 37.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.55 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.48-6.08
Satım aralığı: 7.55-7.60
Yabancı Payı (%) : 68.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.18 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
7.28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.78-6.63
Satım aralığı: 7.10-7.15
Yabancı Payı (%) : 53.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.31 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 5.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.78 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 5.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.90 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.78-4.10
Satım aralığı: 5.90-6.15
Yabancı Payı (%) : 45.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.32.12 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 27.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 31.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 27.50-26.00
Satım aralığı: 31.50-31.75
Yabancı Payı (%) : 76.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 21.08 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 21.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 23.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.60-21.30
Satım aralığı: 23.70-24.90
Yabancı Payı (%) : 78.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 10.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 11.70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 9.50-8.40
Satım aralığı: 11.70-12.20
Yabancı Payı (%) : 87.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLER TAKİP EDİLMELİ
Hissede 17.20 seviyesinin altındaki kapanışlar, 16.40 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 17.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.20 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.40-15.50
Satım aralığı: 18.20-18.40
Yabancı Payı (%) : 62.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.25 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
YATAY KANAL İÇİNDE SEYREDİYOR
3.87 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.26 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 3.53 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.26-3.20
Satım aralığı: 3.68-3.92
Yabancı Payı (%) : 30.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5.25 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
DÜŞÜŞTE
3.83 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 3.34 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 3.34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 3.80 seviyesinde bulunuyor. 7, 20 ve 35 günlük hareketli ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.96-2.80
Satım aralığı: 3.54-3.58
Yabancı Payı (%) : 61.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5.37 puan azaldı.
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