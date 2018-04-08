BİST 100 hisselerinin teknik analizi (8.4.2018)
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DEVLERİN TİCARET SAVAŞI BAŞLADI
Hafta boyunca ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının aşamaları izleniyor. Çin’den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirerek, savaşı başlatan ABD’ye Çin’den de vergi artışını içeren cevap gecikmedi. ABD tarafı bir kez daha extra gümrük vergisi koymayı gündeme getirince zaten zayıf olan borsalar aşağı yönlü tepki verdi. İçeride ise haftaya enflasyon artışı ile başlayan BİST 100 bir türlü toparlanma fırsatı bulamıyor. Aylık bazda %0,99 artan enflasyon yıllık bazda %10,23 olarak gerçekleşti. Enflasyonun katılaşması ve hafta içinde yerli yatırımcıların satışına rağmen bir türlü geri gelmeyen dolar/TL paritesi BİST 100’ün üstüne kara bir bulut gibi çöktü. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak yatırım teşvikleri bekleniyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen 113,000’lerin üstünde tutunan piyasayı başarılı addetmek gerekir. Yaklaşık iki aydır 113,000-119,000 aralığında sıkışan BİST 100’de kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgelerine ulaştı. CCI ve RSI diplerden toparlanmakta iken MACD de yataya dönme çabasında. Bolinger bandın desteğinde tutunmuş BİST 100 görünümü 116,000’lerdeki ortalamaya atak potansiyelini güçlendiriyor. Olası şekilde 116,000’nin geçilmesi ise 118,000’lere doğru bir hareketin gelişmesine neden olabilir.
ARÇELİK
İZLENMELİ
17.78 – 18.44 aralığında hareket eden hisse 18.12 seviyesinin altında kapanışlarda 17.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.90-17.80
Satım aralığı: 18.40-18.60
Yabancı Payı (%) : 67.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.
ASELSAN
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 28.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 26.75 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 28.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 30.25 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 26.75-25.50
Satım aralığı: 30.25-31.00
Yabancı Payı (%) : 26.57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
70.75-72.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 71.00 seviyesinin altında kapanışlarda 69.00 seviyesine gerileyebilir. 71.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 73.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 69.00-67.00
Satım aralığı: 73.00-73.50
Yabancı Payı (%) : 63.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 2.62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.54 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.67 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.52-2.48
Satım aralığı: 2.54-2.56
Yabancı Payı (%) : 53.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
SATICILAR HAKİM
6.7-6.92 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 6.74 seviyesinin altında kapanışlarda 6.60 seviyesine gerileyebilir. 6.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.90 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.60-6.53
Satım aralığı: 6.90-7.13
Yabancı Payı (%) : 67.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan azaldı.
KOZA ALTIN
ATAKTA
47.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 47.00 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 40.75 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 40.75-37.25
Satım aralığı: 50.50-51.00
Yabancı Payı (%) : 34.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
3.78-4.01 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 3.90 seviyesinin altında kapanışlarda 3.82 seviyesine gerileyebilir. 3.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 3.98 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.82-3.60
Satım aralığı: 3.98-4.28
Yabancı Payı (%) : 50.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.23 puan azaldı.
OTOKAR
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor. 115.3 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 105.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 113.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 105.00-103.00
Satım aralığı: 113.00-114.00
Yabancı Payı (%) : 13.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.
PEGASUS
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 35.04 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 39.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 34.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 34.75-34.50
Satım aralığı: 39.50-42.00
Yabancı Payı (%) : 33.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.74 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
10.17 – 10.5 aralığında hareket eden hisse 10.39 seviyesinin altında kapanışlarda 10.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.39 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 10.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.20-10.00
Satım aralığı: 10.50-10.70
Yabancı Payı (%) : 68.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.18 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.86 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.10-4.96
Satım aralığı: 5.13-5.25
Yabancı Payı (%) : 43.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.5.52 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5.15 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.15-5.08
Satım aralığı: 5.38-5.45
Yabancı Payı (%) : 49.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.64 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Hareketlendiği gözleniyor. 16.43 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 16.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 18.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.40-16.30
Satım aralığı: 18.20-19.10
Yabancı Payı (%) : 72.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.07 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 27.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 27.28 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. 27.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 27.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 26.75-26.00
Satım aralığı: 27.75-28.00
Yabancı Payı (%) : 72.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.06 puan azaldı.
TÜPRAŞ
GÜÇ TOPLUYOR
Hareketlendiği gözleniyor. 107.8 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 106.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 118.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 106.00-103.00
Satım aralığı: 118.00-119.00
Yabancı Payı (%) : 73.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
6.63 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.25-6.18
Satım aralığı: 6.65-6.95
Yabancı Payı (%) : 83.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇTE ZORLANDI
4.34-4.48 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.38 seviyesinin altında kapanışlarda 4.24 seviyesine gerileyebilir. 4.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.54 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.24-4.18
Satım aralığı: 4.54-4.60
Yabancı Payı (%) : 51.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.51 puan azaldı.
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