BİST 100 hisselerinin teknik analizi (8.7.2018)
YENİ EKONOMİ YÖNETİMİ PİYASALARDA ROTAYI BELİRLEYECEK
Piyasalar yeni ekonomi yönetimini bekliyor. Seçim sonrası en yüksek 99,806 seviyesini gören BIST 100 Endeksi, en düşük 93,365 seviyesini görerek haftayı yüzde 2,29’luk değişimle 98,733 seviyesinden tamamladı. Yurt içerisinde enflasyon verisi ve yeni ekonomi yönetimine ilişkin gelişmeler izlenirken yurtdışında ticaret savaşları takip edildi. Enflasyon artışı beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.
TÜFE aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 2,61 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 15,39’a çıkarak 2003 yılından beri en yüksek seviyesine ulaştı. ÜFE’deki artış ise yıllık bazda yüzde 23,71 oldu. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı iki tarafında geri adım atmaması ile büyüyor. Cuma günü açıklanan ABD Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerine çıkarak 213 bin olarak gerçekleşti.
Ancak saatlik kazançlar verisi beklentiyi karşılayamadı. Açıklanan veriler sonrasında dolar/TL 4,61 seviyelerinden 4,58’e kadar geriledi. BIST 100 Endeksi içerisinde hareket ettiği bollinger bandın direnç seviyelerine yakın bir seyir izlerken, endeks 7 ve 20 günlük ortalamaların üzerinde. Yabancıların borsadaki payı 0,26 puan gerileyerek 62,48 olarak gerçekleşti. Endekste yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde ilk dirençler 99 bin ve 103 bin seviyelerinde bulunuyor. Aşağı yönlü bir harekette ilk destek 97 bin seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
İZLENMELİ
7.38 – 7.65 aralığında hareket eden hisse 7.60 seviyesinin altında kapanışlarda 7.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı :7.38-7.05
Satım aralığı: 7.70-7.95
Yabancı Payı (%) : 63.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.
ASELSAN
YÜKSELİŞTE
26.54 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 26.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 30.19 seviyesine yönelebilir. 26.54 seviyesinin altına sarkmalarda ise 22.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.20-20.00
Satım aralığı: 28.75-35.00
Yabancı Payı (%) : 25.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
GÜÇ KAYBEDİYOR
2.04 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 1.88 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 1.96 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.88-1.84
Satım aralığı: 2.01-2.10
Yabancı Payı (%) : 55.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 10.05 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 10.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 11.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.20-9.95
Satım aralığı: 11.20-11.90
Yabancı Payı (%) : 50.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
ALICILAR HAKİM
Güç topluyor. 8.29 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 8.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.35-8.15
Satım aralığı: 8.75-9.03
Yabancı Payı (%) : 71.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.51 puan arttı.
T. HALK BANKASI
ÇIKIŞTA
Hareketlendiği gözleniyor. 7.29 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 7.35 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.35-7.25
Satım aralığı: 8.10-8.70
Yabancı Payı (%) : 62.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.71 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.04 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.65-5.50
Satım aralığı: 5.75-5.95
Yabancı Payı (%) : 66.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
13.89-14.58 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 14.07 seviyesinin altında kapanışlarda 13.90 seviyesine gerileyebilir. 14.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.81 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.90-13.90
Satım aralığı: 14.10-14.20
Yabancı Payı (%) : 78.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
KARARSIZLIK HAKİM
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 6.53 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 6.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.05-6.03
Satım aralığı:6.55-6.85
Yabancı Payı (%) : 38.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.64 puan azaldı.
KOZA ALTIN
ALIMLAR TAKİP EDİLMELİ
Güç topluyor. 41.28 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 45.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 41.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 41.00-40.50
Satım aralığı: 45.25-46.75
Yabancı Payı (%) : 24.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.06 puan azaldı.
PEGASUS
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 24.46 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 26.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 26.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 24.60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 24.60-24.50
Satım aralığı: 26.75-27.25
Yabancı Payı (%) : 30.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.50 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
8.91 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.55 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 8.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.55-8.25
Satım aralığı: 8.85-9.30
Yabancı Payı (%) : 69.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.55 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
ATAKTA
Güç topluyor. 4.18 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.42 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.16-4.20
Satım aralığı: 4.42-4.50
Yabancı Payı (%) : 44.15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.43 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 13.43 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 14.42 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 15.00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 13.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.30-12.60
Satım aralığı: 15.00-15.20
Yabancı Payı (%) : 55.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.45 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Güç topluyor. 16.91 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 15.70-15.50
Satım aralığı: 19.50-21.20
Yabancı Payı (%) : 71.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
GÜÇ KAYBEDİYOR
24.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 21.62 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 23.14 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.70-22.60
Satım aralığı: 23.90-24.20
Yabancı Payı (%) : 71.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.21 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
İZLENMELİ
4.82 – 5.09 aralığında hareket eden hisse 5 seviyesinin altında kapanışlarda 4.88 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.88-4.58
Satım aralığı: 5.18-5.40
Yabancı Payı (%) : 80.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan azaldı.
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