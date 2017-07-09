BIST 100 hisselerinin teknik analizi (9.7.2017)
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BORSADA KÂR SATIŞLARI ETKİLİ
Borsada tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 101,415 seviyesinin testinin arkasından yaşanan kâr satışları endeksin haftayı 100,084 seviyesinden tamamlamasına neden oldu. Endeksin haftalık değer kaybı 356 puan oldu. Endeks 100 bin seviyesinin üzerinde tutunma çabasında. Kâr satışlarının etkisini gösterdiği gözleniyor. FED tutanakları sonrasında parasal sıkılaştırma olabileceği yönündeki beklentilerin artması satışlar için neden yarattı.
Ancak haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam verisi ABD’de istihdam piyasasında hâlâ saatlik kazançların beklentiler dahilinde gelişmediğini gösteriyor. Bu da faiz artışı noktasında FED’in elini zayıflatabilir. Endekste kısa vadede 100.000 seviyesindeki desteğin kırılması 99.000 ve 97.900 seviyelerine doğru gerilemeyi beraberinde getirebilir. Ancak ana trend yukarı doğru.
Kalıcı bir şekilde 100.000 seviyesinin üzerinde bir seyrin yaşanması halinde, endekste çok daha yüksek seviyelere doğru ataklar yaşanabilir. Dolar kurunun seyri de endeksin hareketi üzerinde etkisini gösteriyor. Kurda güçlü destek 3,60 seviyesinde. Bu seviyenin altına kayılması borsadaki hareketi de destekleyebilir. Borsadaki yabancı payına baktığımızda ise 65.33 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yabancı payı bir önceki hafta 65,16 seviyesinde bulunuyordu.
AKBANK
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.00 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.33 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10.34 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.80-9.60
Satım aralığı: 9.85-10.10
Yabancı Payı (%) : 63.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan azaldı.
ARÇELİK
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 26.1 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 23.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 25.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 23.60-22.40
Satım aralığı: 25.75-25.86
Yabancı Payı (%) : 80.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan düştü.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
21.48-22.08 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 21.52 seviyesinin altında kapanışlarda 20.29 seviyesine gerileyebilir. 21.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.30-21.30
Satım aralığı: 21.80-22.00
Yabancı Payı (%) : 40.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.17 puan azalış gösterdi.
BİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMALI
64.35-65.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 64.4 seviyesinin altında kapanışlarda 63.00 seviyesine gerileyebilir. 67.73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 67.73 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 63.00-62.00
Satım aralığı: 64.50-66.50
Yabancı Payı (%) : 63.75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENCİNE YÖNELEBİLİR
Haftayı primsiz tamamladı. 0.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 0.74 seviyesinin altındaki kapanışlarda 0.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 0.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 0.78 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.73-0.73
Satım aralığı: 0.74-0.75
Yabancı Payı (%) : 29.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan azaldı.
EMLAK GYO
GÜÇ KAYBEDİYOR
2.9-2.97 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 2.90 seviyesinin altında kapanışlarda 2.72 seviyesine gerileyebilir. 2.90 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.94 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.86-2.78
Satım aralığı: 2.94-2.98
Yabancı Payı (%) : 64.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
DESTEKLERİNDE
5.27 seviyesinde ki orta vadeli desteğini test edebilir. 5.27 seviyesinin altında kapanışlarda 4.95 seviyesine gerileyebilir. 5.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.35 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.20-5.18
Satım aralığı: 5.35-5.38
Yabancı Payı (%) : 67.01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan azaldı.
ERDEMİR
HACİM ARTMALI
7.23 seviyesindeki direncini aşamaması durumunda satışlarla karşılaşabilir. 7.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.65 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.65-6.53
Satım aralığı: 7.45-7.70
Yabancı Payı (%) : 48.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 10.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 9.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.75-9.60
Satım aralığı: 9.95-10.05
Yabancı Payı (%) : 68.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan yükseldi.
İŞ BANKASI
İLK DİRENÇ 7.55
7.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 7.28 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 7.42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.28-7.10
Satım aralığı: 7.55-7.55
Yabancı Payı (%) : 71.95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
KARDEMİR
ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Hareketlendiği gözleniyor. 1.73 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.71 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.91 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.71-1.56
Satım aralığı: 1.91-2.00
Yabancı Payı (%) : 23.41
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.81 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
SATIŞ BASKISINDA
Alt bollinger bandının desteğini test etti. Satış baskısının sürmesi halinde 15.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.80-15.60
Satım aralığı: 16.40-16.60
Yabancı Payı (%) : 79.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 8.99 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 8.77 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 8.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.70-8.35
Satım aralığı: 8.75-9.20
Yabancı Payı (%) : 65.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan düştü.
TÜRK TELEKOM
DÜŞÜŞTE
Güç kaybediyor. 6.30 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.09 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.95-5.85
Satım aralığı: 6.23-6.25
Yabancı Payı (%) : 77.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan azaldı.
TÜPRAŞ
DİRENÇTE ZORLANDI
99.15-101.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 99.65 seviyesinin altında kapanışlarda 98.50 seviyesine gerileyebilir. 105.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 105.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 98.50-95.50
Satım aralığı: 100.00-103.00
Yabancı Payı (%) : 78.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan düştü.
ÜLKER BİSKÜVİ
GÜÇ KAYBEDİYOR
22.52 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 19.80 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 21.36 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.80-18.90
Satım aralığı: 22.10-22.30
Yabancı Payı (%) : 32.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
VAKIFBANK
İZLENMELİ
6.49 – 6.65 aralığında hareket eden hisse 6.59 seviyesinin altında kapanışlarda 6.53 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.59 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.93 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.53-6.28
Satım aralığı: 6.60-6.85
Yabancı Payı (%) : 85.43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.30 puan yükseldi.
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