BİST 100 hisselerinin teknik analizi (9.9.2018)
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BÜYÜME VE PPK KARARI ÖNCESİ ENDEKSTE YATAY SEYİR SÜRÜYOR
Geçtiğimiz hafta, açıklanan enflasyon verilerinin beklentiye yakın gelmesi ve Merkezin 13 Eylül’deki PPK toplantısına dair faiz artışı sinyali vermesi piyasalarda sakin bir havaya yol açtı. Özellikle Cuma günü İran’da gerçekleştirilen Suriye konulu Türkiye, İran ve Rusya Üçlü Zirvesi hem kur hem de borsa tarafında olumlu fiyatlandı.
Zirvenin, jeopolitik riskleri bir miktar azaltmasına bağlı olarak Dolar/TL 6,40 seviyelerine gerilerken, kurlardaki düşüşten destek bulan BİST 100 endeksi 93 bin seviyesinin üzerini gördü. Enflasyon verisi sonrasında 6,72 seviyelerinin üzerine çıkan Dolar/TL haftayı 6,45 seviyelerinde kapatırken, Euro/TL paritesi de 7,49 seviyelerinde seyretti.
Hafta içinde piyasalar pazartesi açıklanacak ikinci çeyrek büyümesi ve ardından perşembe günü açıklanacak PPK kararı ile yönlenecek. Bu iki gelişme öncesinde piyasaların beklemeyi tercih ettiği izlenirken piyasalarda volatilite de azaldı. Geçtiğimiz hafta 92 – 94 bin bandında görece yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksi için bu seviyelerde tutunması yükseliş isteğinin daha olası olduğunu gösteriyor.
Yabancıların borsadaki payı haftalık bazda 0,51 puan artarak 62,20 olarak gerçekleşirken, gösterge faizinde 24,34 seviyelerinde. Bollinger orta bandın üzerinde tutunmaya devam eden endeks için 94 ve 96 bin seviyeleri ilk dirençler. Aşağı yönlü bir harekette ise 92 bin seviyesi güçlü destek konumunda.
AKBANK
DİRENÇTE ZORLANDI
5.57-5.96 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.7 seviyesinin altında kapanışlarda 5.35 seviyesine gerileyebilir. 6.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.35-5.20
Satım aralığı: 6.10-6.68
Yabancı Payı (%) : 60.04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan azaldı.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
13.63 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 12.80-12.70
Satım aralığı: 13.50-13.80
Yabancı Payı (%) : 57.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
ASELSAN
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 26.84 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 26.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 27.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 25.75-25.50
Satım aralığı: 26.00-26.00
Yabancı Payı (%) : 23.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.77 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.89 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.77-1.74
Satım aralığı: 1.89-1.98
Yabancı Payı (%) :60.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.12.18 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 10.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 11.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.50-10.00
Satım aralığı: 11.80-11.80
Yabancı Payı (%) : 50.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 4.09 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.99 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.20 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.80-3.46
Satım aralığı: 4.20-4.82
Yabancı Payı (%) : 58.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.48 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 4.17 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.56 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.11 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.32-4.26
Satım aralığı: 4.34-4.40
Yabancı Payı (%) : 44.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.
KOZA ALTIN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 43.64 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 47.78 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 44.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 44.75-42.75
Satım aralığı:45.50-47.25
Yabancı Payı (%) : 28.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.96 puan arttı.
PEGASUS
ATAKTA
26.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 26.78 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 25.00 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 25.00-23.70
Satım aralığı: 29.75-33.50
Yabancı Payı (%) : 27.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.01 puan arttı.
PETKİM
İZLENMELİ
5.45 – 5.68 aralığında hareket eden hisse 5.58 seviyesinin altında kapanışlarda 5.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.58 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.73 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.40-4.78
Satım aralığı: 5.73-6.30
Yabancı Payı (%) : 39.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.16 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.88 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.16 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.88-6.63
Satım aralığı: 7.40-8.00
Yabancı Payı (%) : 70.34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.07 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 7.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.68 seviyesine doğru gerileyebilir. 7.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 7.80 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.68-6.40
Satım aralığı: 7.80-8.25
Yabancı Payı (%) : 55.83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 30.9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 28.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 33.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 28.50-26.25
Satım aralığı: 33.75-34.25
Yabancı Payı (%) : 76.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
TURKCELL
İZLENMELİ
10.15 – 10.86 aralığında hareket eden hisse 10.78 seviyesinin altında kapanışlarda 10.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.00-9.75
Satım aralığı: 11.20-11.70
Yabancı Payı (%) : 85.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 16.19 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 17.15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18.27 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 16.70 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.70-15.80
Satım aralığı: 17.40-18.10
Yabancı Payı (%) : 61.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.38 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 3.52 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.36 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.20-2.98
Satım aralığı: 3.58-4.02
Yabancı Payı (%) : 72.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.62 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.74 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.69 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.60-1.46
Satım aralığı: 1.78-2.05
Yabancı Payı (%) : 42.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.53 puan azaldı.
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