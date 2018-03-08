BİST-100 ilk çeyreği nasıl tamamlar?
BİST, şubat ayını 118.951’den kapattı.
Biz de ilk iki ayda en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri ve BİST’in ilk çeyreği hangi bantta tamamlayacağına dair beklentileri araştırdık.
Ağırlıklı olarak 115.000-120.000 öngörülürken istikrarlı getirili, defansif hisseler öneriliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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