Borsada alım için temettüye bakın!

Mayıs 5, 2017 0 Yorum 76 Okunma
Borsada alım için temettüye bakın!

Referandumu atlatan piyasalarda görünüm olumlu. Geçen hafta 94.655 ile tarihi zirvesini kıran BİST-100 yükselişini sürdürüyor.

Bu süreçte yatırım kararlarında etkili olan temettü verimi yüksek hisselerin performansını inceledik. Bu şirketlerin ilk çeyrek bilanço beklentilerini uzmanlara sorduk.

Analistler, bilanço ile temettü verimi ve beklentisi yüksek hisselerde ‘al’ önerisini sürdürüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap