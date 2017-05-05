Borsada alım için temettüye bakın!
Referandumu atlatan piyasalarda görünüm olumlu. Geçen hafta 94.655 ile tarihi zirvesini kıran BİST-100 yükselişini sürdürüyor.
Bu süreçte yatırım kararlarında etkili olan temettü verimi yüksek hisselerin performansını inceledik. Bu şirketlerin ilk çeyrek bilanço beklentilerini uzmanlara sorduk.
Analistler, bilanço ile temettü verimi ve beklentisi yüksek hisselerde ‘al’ önerisini sürdürüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Girişimcilik konferansı 12-14 Mayıs'ta
Sonraki haber Tamer Group, varlık yönetim şirketi kuruyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?