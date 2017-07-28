Borsada yeni rekor hangi seviye olacak?
Aylardır ardı ardına rekor tazeleyen BIST 100 Endeksi, geçen hafta 107.647 puanı görerek bugüne kadarki en yüksek seviyesine geldi.
Analistler, önümüzdeki günlerde borsanın 110.000 seviyesinin üstünü görmesini bekliyor.
Bu seviyelerden de kâr satışlarının gelebileceğine dikkat çekiliyor.
Analistler, hisse seçimde dikkatli olmak kaydıyla, olası düşüşlerde alım yapılabileceğini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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