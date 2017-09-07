Ciromuzun yüzde 20’si yeni ürünlerden gelecek
Kordsa, 2017’nin ilk yansında 1 milyar 239 milyon TL ciro yaptı ve 112 milyon TL net kâr elde etti.
Şirket, yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, 2017 yılını 55 milyon dolarlık yatırımla tamamlayacaklarını söylüyor.
Çalışkan, “Ciromuzun yüzde 20’sini yeni ürünlerden elde edeceğiz” diye konuşuyor. Beş yıllık büyüme hedefinin yüzde 20 olduğunu da belirtiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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