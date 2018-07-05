Dolar bazında en ucuz 20 hisse
TL, 2018 başından bu yana dolar karşısında sert değer kaybetti.
BİST-100 de dolar bazında 20.000’in altını test etti. Biz de dolar bazında en ucuz kalan 20 hisseyi araştırdık.
Uzmanlar, bu hisselerin prim olanağı sunduğunu ve alımlarda dikkate alınması gerektiğini söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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