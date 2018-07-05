Dolar bazında en ucuz 20 hisse

Temmuz 5, 2018 0 Yorum 134 Okunma
Dolar bazında en ucuz 20 hisse

TL, 2018 başından bu yana dolar karşısında sert değer kaybetti.

BİST-100 de dolar bazında 20.000’in altını test etti. Biz de dolar bazında en ucuz kalan 20 hisseyi araştırdık.

Uzmanlar, bu hisselerin prim olanağı sunduğunu ve alımlarda dikkate alınması gerektiğini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap