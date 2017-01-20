Dolar bazında ucuz kalan 20 hisse

Ocak 20, 2017 0 Yorum 40 Okunma
Dolar bazında ucuz kalan 20 hisse

Piyasalarda hareketlilik devam ediyor.

Türk Lirası geçen hafta da dolar ve Euro karşısında sert değer kayıpları yaşarken, BİST-100 Endeksi dolar bazında Nisan 2009’dan bu yana gördüğü en düşük seviyeyi test etti.

Bu ortamda dolar bazında ucuz kalan ilk 20 hisseyi araştırdık. Aracı kurum analistleri, dolar bazında ucuz kalan hisselerin takip edilmesini öneriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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