Dolarda ‘alım’ için uygun zaman mı?
Yönünü aşağı çevirerek 3,53’lü seviyelere inen dolar/TL’de bu düşüş kısa sürdü. Geçen hafta özelikle ABD’de Trump ile ilgili gelişmeler tansiyonu yükselterek TL’deki risk iştahını bozdu.
Tekrar 3,60 TL’ye gelen dolarda yukarı hareketin devamı beklenirken, mevcut seviyenin alım için uygun olduğu belirtiliyor. Bunun için içeride TCMB, dışarıda ise ABD izlenecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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