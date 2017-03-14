Dolarda gevşemenin sonuna geldik mi?
Piyasalarda fiyatlanan ‘FED faiz artıracak’ beklentisi yukarı hareketi getirerek dolar/TL’yi 3,75’e taşıdı.
Şimdi bu hafta yapılacak FED toplantısında ‘Dört faiz artırımı olabilir’ algısının nasıl şekilleneceğine bakılacak. Yukarı harekette 3,90 seviyeleri tekrar telaffuz ediliyor.
Düşüş için ise 3,68 altında kapanış gerektiği ifade ediliyor. Burada TCMB’nin faiz kararı da önem taşıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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