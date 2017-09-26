Dolar/TL kurunda kritik eşik 3,60
Uzun süredir önemli destek olan 3,50’nin altında seyreden dolar/TL kuru, geçen hafta tekrar yükselişe geçti.
Bunda jeopolitik risklerin genişlemesi ve FED’in bilanço küçültmeye başlayacağı ve aralıkta faiz artışı yapacağı sinyali vermesi etkili oldu.
3,50 altında alım öneren uzmanlara göre, yukarı yönlü hareketin devamında 3,60 seviyeleri orta vadede önemli bir eşik olarak izlenmeli.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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