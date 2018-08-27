Dört hissede not değişti
- Geçen hafta İntegral Yatırım, Erdemir’deki ‘al’ önerisini ‘tut’a indirdi. Garanti Yatırım ise Aselsan’ı ‘Endeks Üzeri Getiri’ önerisiyle takip listesine geri aldı. Garanti Yatırım, Petkim ve Yapı Kredi’de de ‘Endekse Paralel Getiri’ önerilerini ‘Endeks Üzeri Getiri’ye yükseltti. Petkim ile ilgili diğer öneri değişiklikleri de Gedik Yatırım’dan ve Şeker Yatırım’dan geldi. İki kurum da ‘tut’ dedikleri Petkim’de ‘al’ önerisi vermeye başladı.
- Gedik Yatırım analistleri, bu güncellemenin nedenini şöyle açıkladı: “Petkim, ikinci çeyrekte 371 milyon TL net kâr, 441 milyon TL FVAÖK açıkladı. Gelirler ise yüzde 27 artışla 2,4 milyar TL oldu. Güçlü performansın nafta-etilen marjlarındaki olumlu seyir paralelinde sürmesini bekliyoruz.”
- Geçen hafta bilançolar ve şirket haberleri de izlendi. THY, ikinci çeyrekte 441 milyon TL net kâr açıkladı. Satış gelirleri ise 13,8 milyar TL’ye ulaştı.
- Aselsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 596 milyon dolarlık Elektronik Harp Sistemi Tedarik Sözleşmesi imzalandı. Teslimatların 2027’ye kadar gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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