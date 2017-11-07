Döviz ve hisseyi azalt, TL mevduatı artır

Kasım 7, 2017 0 Yorum 137 Okunma
Döviz ve hisseyi azalt, TL mevduatı artır

Piyasalarda hareketlilik sürerken BİST-100’de ve altında TL bazında rekor seviyeler görüldü. Dolar/TL de yeniden 3,80’in üzerine çıktı.

Finans piyasalarındaki 16 üst düzey yöneticiden aldığımız portföy önerilerinde ‘sabit getirili’ ürünler öne çıkıyor.

Dolar, portföydeki ağırlığını korurken, Euro ve hisse için “Azalt” önerisi veriliyor. Döviz tarafında Eurobandlar, yatırımcılara alternatif olacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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