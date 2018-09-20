Döviz pozisyonunda öne çıkan 20 hisse

Eylül 20, 2018 0 Yorum 1313 Okunma
Döviz pozisyonunda öne çıkan 20 hisse

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar sürüyor.

Bu dönemde geliri döviz olan, döviz borcu olmayan veya az olan şirketler, TL’deki kayıplar sonrası piyasadan pozitif ayrışıyor.

Bu açıdan böyle hisseler yatırımcının radarına giriyor. Biz de bu hafta döviz fazlası ve açığı olan ilk 20 şirketi inceledik.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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