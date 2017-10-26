Dövizdeki hareketler kimleri etkileyecek?

Ekim 26, 2017 0 Yorum 49 Okunma
Dövizdeki hareketler kimleri etkileyecek?

Jeopolitik ve diplomatik gelişmelerin yön verdiği piyasalar Trump’ı ve FED’i de izliyor.

TL’nin ve dövizin seyri için önemli olan bu başlıklar döviz fazlası ve açığı olan şirketleri de etkiliyor.

Uzmanlar, TL’deki olası değer kaybına karşı döviz fazlası ve döviz bazlı geliri olan şirketleri öneriyor.

Şirketlerin hedge mekanizmasını ne ölçüde kullandığına da dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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