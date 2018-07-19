Düşen piyasada şirketler hisse geri alımı yapıyor
Piyasaların dengesi geçen hafta bozuldu.
Başta Garanti olmak üzere bankacılık endeksi önderliğinde endeks, sert satış yaşadı.
Satışların devamı halinde 85.000 altı görülebilir. Şirketler, bu süreçte hisselerini desteklemek için hisse geri alımı yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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