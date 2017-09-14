En çok Garanti, TSKB Vakıf ve YKB öneriliyor

Eylül 14, 2017 0 Yorum 56 Okunma
En çok Garanti, TSKB Vakıf ve YKB öneriliyor

2017’nin ilk yarısında aktif büyüklük, kredi ve mevduatta önemli büyüme oranları yakalayan bankaların kârlılığında ise rekor artış yaşandı.

İkinci yarıda KGF kullanımı ile kredi büyümesinin sınırlı olması ve kâr marjlarında bir miktar düşüş öngörülse de genel olarak olumlu tablonun devamı bekleniyor.

Altı aracı kurumun önerilerinde ise Garanti, TSKB, Vakıfbank ve YKB öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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