En çok Garanti, TSKB Vakıf ve YKB öneriliyor
2017’nin ilk yarısında aktif büyüklük, kredi ve mevduatta önemli büyüme oranları yakalayan bankaların kârlılığında ise rekor artış yaşandı.
İkinci yarıda KGF kullanımı ile kredi büyümesinin sınırlı olması ve kâr marjlarında bir miktar düşüş öngörülse de genel olarak olumlu tablonun devamı bekleniyor.
Altı aracı kurumun önerilerinde ise Garanti, TSKB, Vakıfbank ve YKB öne çıkıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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