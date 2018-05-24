En çok önerilen banka hisseleri
Bankalar ilk çeyrekte aktifler, krediler, mevduat ve kârlılıkta iyi sonuçlar elde etti.
TL’deki değer kaybı ve enflasyondaki artış ise marj ve kredi kalitesinde risk oluşturabilir.
En çok Akbank, Garanti, TSKB ve Vakıfbank önerilirken hedef değerlerdeki düşüşler dikkat çekiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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