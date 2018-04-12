Enerji hisselerinde potansiyel var mı?

Nisan 12, 2018 0 Yorum 232 Okunma
Enerji hisselerinde potansiyel var mı?

Enerji şirketleri 2017’de kâra geçmeyi başardı.

2018’de yasal düzenlemelerin de etkisiyle artacak yatırımların enerji hisselerinde potansiyel oluşturması öngörülüyor.

Kurlardaki yükseliş, ithal girdi kullanımı nedeniyle döviz açığı olan sektör şirketleri için risk oluşturuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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