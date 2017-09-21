Enerji hisselerinde toparlanma var
Geçen yılı zararla kapatan enerji şirketleri, talep ve fiyat kaynaklı gelişmelere ek olarak kurlardaki görece istikrarlı seyirlebirlikte toparlanıyor.
İkinci çeyrek itibarıyla enerji şirketlerinde geçen yıla göre zararda azalış gözleniyor.
Analistlerin bu yıl için olumlu beklentileri var. Atsa Enerji, Odaş Elektrik ve Zorlu Enerji, ‘al’ yönünde tavsiye verilen hisseler arasında yer alıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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