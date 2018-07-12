Enflasyondaki yükseliş faizleri de yükseltiyor
Haziran ayında enflasyonun beklenenin çok üzerinde çıkması faizleri yeniden hareketlendirdi.
Bankalar kredi faizlerini artırırken, mevduat faizi de yüzde 20’ye dayandı. Uzmanlar, bu ortamda portföylerde TL mevduat önermeye devam ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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