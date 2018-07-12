Enflasyondaki yükseliş faizleri de yükseltiyor

Temmuz 12, 2018 0 Yorum 111 Okunma
Enflasyondaki yükseliş faizleri de yükseltiyor

Haziran ayında enflasyonun beklenenin çok üzerinde çıkması faizleri yeniden hareketlendirdi.

Bankalar kredi faizlerini artırırken, mevduat faizi de yüzde 20’ye dayandı. Uzmanlar, bu ortamda portföylerde TL mevduat önermeye devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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