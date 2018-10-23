Faiz toplantısından ne kararı çıkmalı?
25 Ekim’deki faiz toplantısından nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor.
Eylülde yüzde 24,52’ye fırlayan enflasyona vurgu yapan ekonomistler “artırım yapılmalı” derken, kurdaki gevşemeye ve ekonomideki resesyona dikkat çekenler “gerek yok” diyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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