Faiz toplantısından ne kararı çıkmalı?

Ekim 23, 2018 0 Yorum 182 Okunma
Faiz toplantısından ne kararı çıkmalı?

25 Ekim’deki faiz toplantısından nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor.

Eylülde yüzde 24,52’ye fırlayan enflasyona vurgu yapan ekonomistler “artırım yapılmalı” derken, kurdaki gevşemeye ve ekonomideki resesyona dikkat çekenler “gerek yok” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap